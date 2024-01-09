Масочный режим в Казахстане могут вернуть? Что говорит Минздрав

Глава Минздрава Ажар Гиният сегодня на брифинге кабмина прокомментировала вопрос, могут ли казахстанцев снова обязать носить защитные медицинские маски, передает корреспондент NUR.KZ.

Министр здравоохранения Ажар Гиният на заседании правительства сообщила, что за последние полгода в Казахстане ежемесячно регистрировались от 100 до 400 случаев коронавируса. Умерло от COVID-19 23 человека, из них 70% – пациенты старше 60 лет.

Позже журналисты поинтересовались, могут ли казахстанцев обязать носить снова защитные медицинские маски.

Гиният отметила, что на сегодня эпидситуация по коронавирусу в стране стабильная.

"На самом деле коронавирусная инфекция – она круглогодичная. Мы регистрируем ее ежемесячно. Очень тяжело болеют и поступают в стационары люди, которые имеют фоновые заболевания. В основном это пожилые. Для группы риска – больных с хроническими заболеваниями, особенно с заболеваниями органов дыхания, сердечно-сосудистыми, а также для пожилых – мы рекомендуем пройти ревакцинацию. Мы рекомендуем ношение масок", – сообщила она.

В целом, по ее словам, рекомендация касательно масок связана не только с возможностью заразиться КВИ, но и ОРВИ и гриппом.

"Как начинается ОРВИ-сезон, начиная с октября до конца мая, постановлением главного санитарного врача рекомендуется носить маски и проводить профилактику данных заболеваний, а в медицинских организациях обязательно вводится масочный режим. Но мы рекомендуем возврат обязательного ношения масок", – резюмировала Ажар Гиният.

Добавим, что сегодня на заседании правительства глава Минздрава сообщила, что наименьшее число вакцинированных от кори зафиксировали в Карагандинской, Атырауской, Костанайской, Павлодарской, Мангистауской, Западно-Казахстанской областях и Астане. Также она рассказала, что казахстанцы стали чаще болеть корью и сибирской язвой.

Вместе с тем Гиният уведомила, что министерство вместе с акиматами в 2024 году наряду с плановой вакцинацией детей будет проводить работу по дополнительной вакцинации детей, пропустивших плановые прививки.