Какие штаммы коронавируса выявили в Казахстане, рассказали в Минздраве

На брифинге в СЦК вице-министр здравоохранения Айжан Есмагамбетова рассказала о текущей эпидситуации по COVID-19 в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

"Как Вам известно, 4 мая текущего года ВОЗ объявила о завершении пандемии COVID-19. Несмотря на это, министерством здравоохранения продолжается мониторинг эпидемиологической ситуации по COVID-19 в стране и в мире.

Эпидемиологическая ситуация в республике по коронавирусной инфекции стабильная. В октябре текущего года зарегистрировано 280 случаев.

По итогам последнего секвенирования, в Казахстане подтверждена циркуляция варианта штамма Омикрон XBB.1.9. – 31,3%, XBB.1.16 – 21,5%, EG.5 (Эрис) – 25,49%. Вариант ВА2.86 (Пирола) не установлен", — сообщила Есмагамбетова.

Напомним, о том, что штамм коронавируса Эрис появился в Казахстане, в Минздраве заявили в начале октября этого года.

О появлении нового штамма Эрис стало известно в августе 2023 года– в ВОЗ заявляли, что этот штамм может быстро распространяться, однако несет низкий риск для здоровья населения. Ученые подчеркивали, что Эрис является подвариантом штамма Омикрон. На тот момент отмечалось, что нет никаких доказательств того, что он может вызвать тяжелое течение заболевания.

Официально ВОЗ объявила об окончании пандемии коронавируса, начавшейся в марте 2020-го, в мае 2023 года. В организации заявили, что коронавирус перестал быть глобальной угрозой для здоровья.

При этом в начале сентября Всемирная организация здравоохранения заявила о резком росте случаев заражения КВИ во всем мире.