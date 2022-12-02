Три вида вакцин против коронавируса доступны казахстанцам

Вакцина. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Глава Министерства здравоохранения Ажар Гиният в кулуарах сената рассказала, сколько вакцин против коронавируса имеется в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Ажар Гиният сообщила, что на сегодня в Казахстане имеется три вида вакцин против КВИ.

"Около 700 тыс. доз вакцин имеется. Это Sinopharm, QazVac и Pfizer. Мы получили гуманитарную помощь из Словакии вакцины Pfizer. И даем доступ всем гражданам, кто хочет привиться. Прививки идут, ревакцинацию ежесуточно проходят примерно 2-3 тыс. человек", – резюмировала глава Минздрава.

Ранее вице-премьер РК Серик Жумангарин заявил, что в стране выявили новый штамм коронавируса. По итогам последнего секвенирования, в республике установлена циркуляция варианта штамма "Омикрон" BQ.1.1 (Цербер).

Как сегодня отметила Ажар Гиният, "Цербер" – это один из подвидов "Омикрона", который характеризуется легким течением. По ее словам, чаще всего болезнь протекает в бессимптомной форме.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1999926-tri-vida-vaktsin-protiv-koronavirusa-dostupny-kazahstantsam/