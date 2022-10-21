Казахстанцам отменили ПЦР-тесты при въезде в Россию

ПЦР-тест. Иллюстративное фото: Julian Stratenschulte / Picture alliance / Getty Images

Казахстанцам, прилетающим в Россию, теперь не нужно предъявлять отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Посольства РК в РФ.

"Согласно постановлению Роспотребнадзора, для прибывающих авиарейсами в Россию граждан иностранных государств, в том числе Казахстана, отменяется требование о предоставлении отрицательного результата ПЦР-тестирования на коронавирус", – говорится в сообщении диппредставительства.

В ведомстве отметили, что казахстанцам с 1 апреля также не нужно сдавать ПЦР-тесты при въезде в Россию через сухопутные пункты пропуска.

Однако прибывающим в Россию необходимо заполнить соответствующую анкету. Кроме того, во всех пунктах пропуска через государственную границу РФ выборочно проводят тестирование на COVID-19.

Напомним, власти Японии отменили ограничения на въезд в страну с 11 октября. В Таиланде с 1 октября также снимаются все ограничения для въезда туристов, введенные из-за пандемии коронавируса.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1993799-kazahstantsam-otmenili-ptsr-testy-pri-vezde-v-rossiyu/