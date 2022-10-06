Здоровье
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У 60 казахстанцев за сутки подтвердился коронавирус

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Медсестра проводит тестирование
Медсестра. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

За минувшие сутки, 5 октября, в Казахстане зарегистрировали 60 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК.

Всего в стране подтверждено 1 393 839 случаев, из них:

  • в городе Астане-7,
  • в Алматы-9,
  • в Шымкенте -0 ,
  • в Акмолинской области-13,
  • в Актюбинской области-3,
  • в Алматинской области-2,
  • в Жетысуской области-0,
  • в Атырауской области-1,
  • Восточно-Казахстанской области-0,
  • в Абайской области-1,
  • в Жамбылской области-0,
  • в Западно-Казахстанской области-3,
  • в Карагандинской области-5,
  • Улытауская область-1,
  • в Костанайской области-8,
  • в Кызылординской области-0,
  • в Мангистауской области-0,
  • в Павлодарской области-1,
  • в Северо-Казахстанской области-6,
  • в Туркестанской области-0.

В то же время 54 казахстанца выздоровели от коронавирусной инфекции. За все время пандемии в стране вылечились от COVID-19 1 379 150 человек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1991346-u-60-kazahstantsev-za-sutki-podtverdilsya-koronavirus/

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