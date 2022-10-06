У 60 казахстанцев за сутки подтвердился коронавирус

Медсестра. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

За минувшие сутки, 5 октября, в Казахстане зарегистрировали 60 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК.

Всего в стране подтверждено 1 393 839 случаев, из них:

в городе Астане-7,

в Алматы-9,

в Шымкенте -0 ,

в Акмолинской области-13,

в Актюбинской области-3,

в Алматинской области-2,

в Жетысуской области-0,

в Атырауской области-1,

Восточно-Казахстанской области-0,

в Абайской области-1,

в Жамбылской области-0,

в Западно-Казахстанской области-3,

в Карагандинской области-5,

Улытауская область-1,

в Костанайской области-8,

в Кызылординской области-0,

в Мангистауской области-0,

в Павлодарской области-1,

в Северо-Казахстанской области-6,

в Туркестанской области-0.

В то же время 54 казахстанца выздоровели от коронавирусной инфекции. За все время пандемии в стране вылечились от COVID-19 1 379 150 человек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1991346-u-60-kazahstantsev-za-sutki-podtverdilsya-koronavirus/