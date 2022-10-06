У 60 казахстанцев за сутки подтвердился коронавирус
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За минувшие сутки, 5 октября, в Казахстане зарегистрировали 60 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК.
Всего в стране подтверждено 1 393 839 случаев, из них:
- в городе Астане-7,
- в Алматы-9,
- в Шымкенте -0 ,
- в Акмолинской области-13,
- в Актюбинской области-3,
- в Алматинской области-2,
- в Жетысуской области-0,
- в Атырауской области-1,
- Восточно-Казахстанской области-0,
- в Абайской области-1,
- в Жамбылской области-0,
- в Западно-Казахстанской области-3,
- в Карагандинской области-5,
- Улытауская область-1,
- в Костанайской области-8,
- в Кызылординской области-0,
- в Мангистауской области-0,
- в Павлодарской области-1,
- в Северо-Казахстанской области-6,
- в Туркестанской области-0.
В то же время 54 казахстанца выздоровели от коронавирусной инфекции. За все время пандемии в стране вылечились от COVID-19 1 379 150 человек.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1991346-u-60-kazahstantsev-za-sutki-podtverdilsya-koronavirus/