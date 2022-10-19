Почему коронавирус потерял свою силу, объяснили казахстанские медики

Девушка в маске. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

С приходом холодов в Казахстане наступил сезон вирусных инфекций - в поликлиниках снова наплыв пациентов, но диагностируют у них ОРВИ и ОРЗ. Куда исчез коронавирус, объяснили медики телеканалу КТК.

Сейчас в стране ежедневно выявляют около 60 новых случаев заражения COVID-19. Прошлой осенью их количество достигало 18-20 тысяч. Однако сказать, что кабинеты терапевтов опустели, нельзя. В коридорах поликлиник пациенты по-прежнему в ожидании приема.

"Сентябрь-октябрь у нас начало эпидемического сезона гриппа и ОРВИ. В настоящее время проводится мониторинг за респираторными вирусными инфекциями и гриппом.

Эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции у нас стабильная. По сравнению с предыдущей неделей на текущей неделе отмечается снижение заболеваемости на 9%", - сообщила главный эксперт управления эпидконтроля за инфекционными заболеваниями МЗ РК Мейрим Султанова.

Представители Минздрава уверены, что низкое число ковид-положительных не связано с сокращением количества ПЦР-тестов.

"ПЦР-тесты, допустим, в сентябре мы провели порядка 150 ПЦР-тестов. Обращаемость была за сентябрь более 900. ПЦР-тесты назначаются согласно клинике. У беременных, у всех берем, у детей в зависимости от клиники, от температуры. И у взрослых меньше. Если этот взрослый человек не вакцинирован от коронавирусной инфекции", - рассказала зав. отделением поликлиники №13 Астаны Гульнара Махатова.

То есть вакцинированный пациент тестированию не подлежит. При этом в стране шесть с половиной миллионов ревакцинированных и 10 миллионов привитых. Так что точно непонятно, какой именно вирус витает сейчас в воздухе. Тем более что сам коронавирус ослаб. Случилось это еще год назад, когда мир и узнал о "легком" "омикроне".

"И там коронавирус потерял две ключевые особенности. Вставка из фурина придавала ему силу перепрыгивать с легкостью с человека на человека. Вставка гуанина, или так называемая ВИЧ-вставка, она давала ему силы, чтобы сворачивать кровь и опускать количество лимфоцитов, из-за чего сильно страдал иммунитет", - объяснил аллерголог-иммунолог Рафаил Розенсон.

Потеряв эти особенности, невероятно заразный и смертоносный ковид теперь протекает в легкой форме.

"С коронавирусом мы скоро разберемся окончательно. Я не имею в виду, что он полностью уйдет из нашей жизни. Но прогноз такой, что он превратится в ежегодный, два раза в год посещающий нас сезонный не очень опасный вирус", - добавил Рафаил Розенсон.

Тем не менее врачи неустанно напоминают о мерах безопасности в сезон распространения вирусов: чаще мыть руки, избегать контактов с заболевшими, вакцинироваться и не заниматься самолечением.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1993295-pochemu-koronavirus-poteryal-svoyu-silu-obyasnili-kazahstanskie-mediki/