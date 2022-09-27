Суточный прирост зараженных КВИ немного увеличился в Казахстане

Мужчина. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

За прошедшие сутки, 26 сентября, в Казахстане зарегистрировали 68 случаев заражения коронавирусом. Актуальные данные опубликовал официальный Telegram-канал Комитета санэпидконтроля Минздрава РК.

В разрезе регионов эпидситуация выглядит следующим образом:

в Астане - 17,

в Алматы - 13,

в Акмолинской области - 1,

в Актюбинской области - 10,

в Алматинской области - 3,

в Атырауской области - 2,

в Восточно-Казахстанской области - 3,

в Абайской области - 2,

в Жамбылской области - 2,

в Карагандинской области - 5,

в Улытауской области - 3,

в Костанайской области - 1,

в Кызылординской области - 3,

в Северо-Казахстанской области - 3.

За все время пандемии в Казахстане зарегистрировали 1 393 284 случая заражения коронавирусом.

Напомним, накануне сообщалось о 41 новом зараженном КВИ, а еще сутками ранее коронавирус подтвердился у 69 человек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1989718-sutochnyy-prirost-zarazhennyh-kvi-nemnogo-uvelichilsya-v-kazahstane/