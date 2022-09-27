Здоровье
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Суточный прирост зараженных КВИ немного увеличился в Казахстане

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Мужчина в маске на улице
Мужчина. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

За прошедшие сутки, 26 сентября, в Казахстане зарегистрировали 68 случаев заражения коронавирусом. Актуальные данные опубликовал официальный Telegram-канал Комитета санэпидконтроля Минздрава РК.

В разрезе регионов эпидситуация выглядит следующим образом:

  • в Астане - 17,
  • в Алматы - 13,
  • в Акмолинской области - 1,
  • в Актюбинской области - 10,
  • в Алматинской области - 3,
  • в Атырауской области - 2,
  • в Восточно-Казахстанской области - 3,
  • в Абайской области - 2,
  • в Жамбылской области - 2,
  • в Карагандинской области - 5,
  • в Улытауской области - 3,
  • в Костанайской области - 1,
  • в Кызылординской области - 3,
  • в Северо-Казахстанской области - 3.

За все время пандемии в Казахстане зарегистрировали 1 393 284 случая заражения коронавирусом.

Напомним, накануне сообщалось о 41 новом зараженном КВИ, а еще сутками ранее коронавирус подтвердился у 69 человек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1989718-sutochnyy-prirost-zarazhennyh-kvi-nemnogo-uvelichilsya-v-kazahstane/

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