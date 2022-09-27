Суточный прирост зараженных КВИ немного увеличился в Казахстане
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За прошедшие сутки, 26 сентября, в Казахстане зарегистрировали 68 случаев заражения коронавирусом. Актуальные данные опубликовал официальный Telegram-канал Комитета санэпидконтроля Минздрава РК.
В разрезе регионов эпидситуация выглядит следующим образом:
- в Астане - 17,
- в Алматы - 13,
- в Акмолинской области - 1,
- в Актюбинской области - 10,
- в Алматинской области - 3,
- в Атырауской области - 2,
- в Восточно-Казахстанской области - 3,
- в Абайской области - 2,
- в Жамбылской области - 2,
- в Карагандинской области - 5,
- в Улытауской области - 3,
- в Костанайской области - 1,
- в Кызылординской области - 3,
- в Северо-Казахстанской области - 3.
За все время пандемии в Казахстане зарегистрировали 1 393 284 случая заражения коронавирусом.
Напомним, накануне сообщалось о 41 новом зараженном КВИ, а еще сутками ранее коронавирус подтвердился у 69 человек.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1989718-sutochnyy-prirost-zarazhennyh-kvi-nemnogo-uvelichilsya-v-kazahstane/