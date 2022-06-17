Эстония и Египет отменили коронавирусные ограничения для туристов

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Власти Эстонии и Египта отменили все ограничения, введенные в связи с распространением коронавирусной инфекции. Теперь туристам не нужно предъявлять отрицательный ПЦР-тест при въезде в эти страны, передает АТОР.

Правительство Египта разрешило снять все коронавирусные ограничения на въезд в страну как для жителей страны, так и иностранцев.

До этого туристам, чтобы посетить Египет, нужно было предоставить сертификат о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест на коронавирус.

Власти Эстонии также отказались от ограничений, связанных с пандемией COVID-19, пишет АТОР. Теперь с 16 июня путешественникам для въезда в эту страну не нужно предъявлять сертификат о вакцинации и отрицательный ПЦР-тест.

Ранее власти Грузии сняли некоторые ограничительные меры при въезде в страну, которые были введены из-за пандемии коронавируса. В числе прочего было отменено требование о прохождении периода самоизоляции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1974591-estoniya-i-egipet-otmenili-koronavirusnye-ogranicheniya-dlya-turistov/