"Конец близок": глава ВОЗ сделал заявление о пандемии коронавируса

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. Фото: Kyodo News via Getty Images

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил о близком конце пандемии коронавируса. Стенограмма брифинга опубликована на сайте ВОЗ.

"На прошлой неделе число еженедельно зарегистрированных смертей от COVID-19 было самым низким с марта 2020 года. Мы никогда не были в лучшей позиции для завершения пандемии. Мы еще этого не достигли, но конец близок", – заявил он на брифинге.

Глава ВОЗ также призвал все страны инвестировать в вакцинацию 100% наиболее подверженных риску групп, включая работников здравоохранения и пожилых людей, в качестве наивысшего приоритета на пути к 70% охвату вакцинацией.

Напомним, в июле Тедрос Аданом Гебрейесус призвал все страны мира вернуться к масочному режиму на фоне растущего числа смертей от COVID-19.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1987867-konets-blizok-glava-voz-sdelal-zayavlenie-o-pandemii-koronavirusa/