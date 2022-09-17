Сводка от Минздрава: еще 146 казахстанцев заразились коронавирусом
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За минувшую пятницу, 16 сентября, инфекцию COVID-19 выявили у 146 казахстанцев. Об этом сообщает Комитет санитарно-эпидемиологического контроля при Минздраве в своем официальном Telegram-канале.
Из последних 146 случаев заражения:
- в Нур-Султане зарегистрировали 27;
- в Алматы – 14;
- в Шымкенте – 0;
- в Акмолинской области – 13;
- в Актюбинской области – 2;
- в Алматинской области – 1;
- в Жетысуской области – 2;
- в Атырауской области – 7;
- в ВКО – 7;
- в Абайской области – 2;
- в Жамбылской области – 0;
- в ЗКО – 14;
- в Карагандинской области – 13;
- в Улытауской области – 1;
- в Костанайской области – 14;
- в Кызылординской области – 1;
- в Мангистауской области – 7;
- в Павлодарской области – 12;
- в СКО – 9;
- в Туркестанской области – 0.
За четверг, 15-е число, инфекция подтвердилась у 150 жителей Казахстана, а еще за день до этого, в среду, коронавирус нашли у 177 человек.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1988269-svodka-ot-minzdrava-esche-146-kazahstantsev-zarazilis-koronavirusom/