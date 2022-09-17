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Сводка от Минздрава: еще 146 казахстанцев заразились коронавирусом

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Тест-полоски на COVID-19. Иллюстративное фото: Sina Schuldt / Picture Alliance / Getty Images

За минувшую пятницу, 16 сентября, инфекцию COVID-19 выявили у 146 казахстанцев. Об этом сообщает Комитет санитарно-эпидемиологического контроля при Минздраве в своем официальном Telegram-канале.

Из последних 146 случаев заражения:

  • в Нур-Султане зарегистрировали 27;
  • в Алматы – 14;
  • в Шымкенте – 0;
  • в Акмолинской области – 13;
  • в Актюбинской области – 2;
  • в Алматинской области – 1;
  • в Жетысуской области – 2;
  • в Атырауской области – 7;
  • в ВКО – 7;
  • в Абайской области – 2;
  • в Жамбылской области – 0;
  • в ЗКО – 14;
  • в Карагандинской области – 13;
  • в Улытауской области – 1;
  • в Костанайской области – 14;
  • в Кызылординской области – 1;
  • в Мангистауской области – 7;
  • в Павлодарской области – 12;
  • в СКО – 9;
  • в Туркестанской области – 0.

За четверг, 15-е число, инфекция подтвердилась у 150 жителей Казахстана, а еще за день до этого, в среду, коронавирус нашли у 177 человек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1988269-svodka-ot-minzdrava-esche-146-kazahstantsev-zarazilis-koronavirusom/

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