Еще у 150 казахстанцев подтвердился коронавирус

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За последние сутки, 15 сентября, коронавирус выявили еще у 150 жителей Казахстана. Новые данные опубликовал официальный Telegram-канал Комитета санэпидконтроля Минздрава РК.

Накануне сообщалось о 177 новых случаях заражения коронавирусом, а сутками ранее эта цифра составляла 197.

Согласно новым данным, за последние сутки в Казахстане коронавирус подтвердился у 150 человек, из которых:

в Нур-Султане – 29,

в Алматы – 16,

в Акмолинской области – 24,

в Актюбинской области – 6,

в Жетысуской области - 1,

в Атырауской области – 3,

в ВКО – 2,

в Абайской области - 1,

в ЗКО – 14,

в Карагандинской области – 17,

в Улытауской области - 4,

в Костанайской области – 16,

в Кызылординской области – 2,

в Мангистауской области – 3,

в Павлодарской области – 5,

в СКО – 6,

в Туркестанской области – 1.

За все время эпидемии в стране зарегистрировали 1 392 259 случаев заражения КВИ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1988087-esche-u-150-kazahstantsev-podtverdilsya-koronavirus/