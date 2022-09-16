Еще у 150 казахстанцев подтвердился коронавирус
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За последние сутки, 15 сентября, коронавирус выявили еще у 150 жителей Казахстана. Новые данные опубликовал официальный Telegram-канал Комитета санэпидконтроля Минздрава РК.
Накануне сообщалось о 177 новых случаях заражения коронавирусом, а сутками ранее эта цифра составляла 197.
Согласно новым данным, за последние сутки в Казахстане коронавирус подтвердился у 150 человек, из которых:
- в Нур-Султане – 29,
- в Алматы – 16,
- в Акмолинской области – 24,
- в Актюбинской области – 6,
- в Жетысуской области - 1,
- в Атырауской области – 3,
- в ВКО – 2,
- в Абайской области - 1,
- в ЗКО – 14,
- в Карагандинской области – 17,
- в Улытауской области - 4,
- в Костанайской области – 16,
- в Кызылординской области – 2,
- в Мангистауской области – 3,
- в Павлодарской области – 5,
- в СКО – 6,
- в Туркестанской области – 1.
За все время эпидемии в стране зарегистрировали 1 392 259 случаев заражения КВИ.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1988087-esche-u-150-kazahstantsev-podtverdilsya-koronavirus/