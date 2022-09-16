Здоровье
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Еще у 150 казахстанцев подтвердился коронавирус

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Люди в масках идут по улице
Иллюстративное фото: Ronan Houssin/NurPhoto via Getty Images

За последние сутки, 15 сентября, коронавирус выявили еще у 150 жителей Казахстана. Новые данные опубликовал официальный Telegram-канал Комитета санэпидконтроля Минздрава РК.

Накануне сообщалось о 177 новых случаях заражения коронавирусом, а сутками ранее эта цифра составляла 197.

Согласно новым данным, за последние сутки в Казахстане коронавирус подтвердился у 150 человек, из которых:

  • в Нур-Султане – 29,
  • в Алматы – 16,
  • в Акмолинской области – 24,
  • в Актюбинской области – 6,
  • в Жетысуской области - 1,
  • в Атырауской области – 3,
  • в ВКО – 2,
  • в Абайской области - 1,
  • в ЗКО – 14,
  • в Карагандинской области – 17,
  • в Улытауской области - 4,
  • в Костанайской области – 16,
  • в Кызылординской области – 2,
  • в Мангистауской области – 3,
  • в Павлодарской области – 5,
  • в СКО – 6,
  • в Туркестанской области – 1.

За все время эпидемии в стране зарегистрировали 1 392 259 случаев заражения КВИ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1988087-esche-u-150-kazahstantsev-podtverdilsya-koronavirus/

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