Суточный прирост больных COVID-19 немного снизился в Казахстане

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

В Казахстане за сутки выявлено 177 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, об этом сообщается в официальном Telegram-канале Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК. Сутками ранее эта цифра составляла 197.

Согласно последним данным, наибольшее количество зарегистрированных случаев за минувшие 24 часа приходятся на Нур-Султан и Карагандинскую область.

Эпидситуация в разрезе регионов за прошедшие сутки выглядит следующим образом:

в городе Нур-Султан – 33,

в городе Алматы – 15,

в городе Шымкент – 1,

в Акмолинской области – 19,

в Актюбинской области – 4,

в Алматинской области – 1,

в Жетысуской области - 2,

в Атырауской области – 4,

в ВКО – 5,

в Абайской области - 1,

в Жамбылской области – 1,

в ЗКО – 15,

в Карагандинской области – 27,

в Улытауской области - 6,

в Костанайской области – 19,

в Мангистауской области – 6,

в Павлодарской области – 10,

в СКО – 8.

В Туркестанской и Кызылординской областях за последние сутки заболевших коронавирусом не было выявлено.

Всего с начала пандемии в стране подтверждено 1 392 109 случаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1987857-sutochnyy-prirost-bolnyh-covid-19-nemnogo-snizilsya-v-kazahstane/