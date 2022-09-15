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Суточный прирост больных COVID-19 немного снизился в Казахстане

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Женщина в маске и кепке идет по улице
Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

В Казахстане за сутки выявлено 177 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, об этом сообщается в официальном Telegram-канале Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК. Сутками ранее эта цифра составляла 197.

Согласно последним данным, наибольшее количество зарегистрированных случаев за минувшие 24 часа приходятся на Нур-Султан и Карагандинскую область.

Эпидситуация в разрезе регионов за прошедшие сутки выглядит следующим образом:

  • в городе Нур-Султан – 33,
  • в городе Алматы – 15,
  • в городе Шымкент – 1,
  • в Акмолинской области – 19,
  • в Актюбинской области – 4,
  • в Алматинской области – 1,
  • в Жетысуской области - 2,
  • в Атырауской области – 4,
  • в ВКО – 5,
  • в Абайской области - 1,
  • в Жамбылской области – 1,
  • в ЗКО – 15,
  • в Карагандинской области – 27,
  • в Улытауской области - 6,
  • в Костанайской области – 19,
  • в Мангистауской области – 6,
  • в Павлодарской области – 10,
  • в СКО – 8.

В Туркестанской и Кызылординской областях за последние сутки заболевших коронавирусом не было выявлено.

Всего с начала пандемии в стране подтверждено 1 392 109 случаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1987857-sutochnyy-prirost-bolnyh-covid-19-nemnogo-snizilsya-v-kazahstane/

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