Суточный прирост больных COVID-19 немного снизился в Казахстане
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В Казахстане за сутки выявлено 177 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, об этом сообщается в официальном Telegram-канале Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК. Сутками ранее эта цифра составляла 197.
Согласно последним данным, наибольшее количество зарегистрированных случаев за минувшие 24 часа приходятся на Нур-Султан и Карагандинскую область.
Эпидситуация в разрезе регионов за прошедшие сутки выглядит следующим образом:
- в городе Нур-Султан – 33,
- в городе Алматы – 15,
- в городе Шымкент – 1,
- в Акмолинской области – 19,
- в Актюбинской области – 4,
- в Алматинской области – 1,
- в Жетысуской области - 2,
- в Атырауской области – 4,
- в ВКО – 5,
- в Абайской области - 1,
- в Жамбылской области – 1,
- в ЗКО – 15,
- в Карагандинской области – 27,
- в Улытауской области - 6,
- в Костанайской области – 19,
- в Мангистауской области – 6,
- в Павлодарской области – 10,
- в СКО – 8.
В Туркестанской и Кызылординской областях за последние сутки заболевших коронавирусом не было выявлено.
Всего с начала пандемии в стране подтверждено 1 392 109 случаев.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1987857-sutochnyy-prirost-bolnyh-covid-19-nemnogo-snizilsya-v-kazahstane/