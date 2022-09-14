Коронавирус за сутки подтвердился почти у 200 казахстанцев

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За прошедшие сутки, 13 сентября, коронавирусная инфекция подтвердилась у 197 казахстанцев. Новые данные опубликовал официальный Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

Отметим, вчера сообщалось о 90 новых случаях заражения КВИ, а днем ранее суточный прирост составил 93 случая.

Согласно последним данным, в стране за сутки зарегистрировали 197 новых случаев заражения КВИ, из которых:

в Нур-Султане – 35;

в Алматы – 17;

в Шымкенте – 1;

в Акмолинской области – 21;

в Актюбинской области – 5;

в Алматинской области – 1;

в Жетысуской области – 1;

в Атырауской области – 4;

в ВКО – 3;

в Абайской области – 4;

в Жамбылской области – 1;

в ЗКО – 17;

в Карагандинской области – 41;

в Улытауской области – 2;

в Костанайской области – 17;

в Кызылординской области – 1;

в Мангистауской области – 4;

в Павлодарской области – 8;

в СКО – 13;

в Туркестанской области – 1.

За все время эпидемии в Казахстане выявили 1 391 932 случая заражения коронавирусом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1987636-menee-200-zarazhennyh-covid-19-vyyavili-sredi-kazahstantsev-za-sutki/