Коронавирус за сутки подтвердился почти у 200 казахстанцев
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За прошедшие сутки, 13 сентября, коронавирусная инфекция подтвердилась у 197 казахстанцев. Новые данные опубликовал официальный Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.
Отметим, вчера сообщалось о 90 новых случаях заражения КВИ, а днем ранее суточный прирост составил 93 случая.
Согласно последним данным, в стране за сутки зарегистрировали 197 новых случаев заражения КВИ, из которых:
- в Нур-Султане – 35;
- в Алматы – 17;
- в Шымкенте – 1;
- в Акмолинской области – 21;
- в Актюбинской области – 5;
- в Алматинской области – 1;
- в Жетысуской области – 1;
- в Атырауской области – 4;
- в ВКО – 3;
- в Абайской области – 4;
- в Жамбылской области – 1;
- в ЗКО – 17;
- в Карагандинской области – 41;
- в Улытауской области – 2;
- в Костанайской области – 17;
- в Кызылординской области – 1;
- в Мангистауской области – 4;
- в Павлодарской области – 8;
- в СКО – 13;
- в Туркестанской области – 1.
За все время эпидемии в Казахстане выявили 1 391 932 случая заражения коронавирусом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1987636-menee-200-zarazhennyh-covid-19-vyyavili-sredi-kazahstantsev-za-sutki/