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Коронавирус за сутки подтвердился почти у 200 казахстанцев

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Врач берет биоматериал для ПЦР-анализа
Иллюстративное фото: Maja Hitij / Getty Images

За прошедшие сутки, 13 сентября, коронавирусная инфекция подтвердилась у 197 казахстанцев. Новые данные опубликовал официальный Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

Отметим, вчера сообщалось о 90 новых случаях заражения КВИ, а днем ранее суточный прирост составил 93 случая.

Согласно последним данным, в стране за сутки зарегистрировали 197 новых случаев заражения КВИ, из которых:

  • в Нур-Султане – 35;
  • в Алматы – 17;
  • в Шымкенте – 1;
  • в Акмолинской области – 21;
  • в Актюбинской области – 5;
  • в Алматинской области – 1;
  • в Жетысуской области – 1;
  • в Атырауской области – 4;
  • в ВКО – 3;
  • в Абайской области – 4;
  • в Жамбылской области – 1;
  • в ЗКО – 17;
  • в Карагандинской области – 41;
  • в Улытауской области – 2;
  • в Костанайской области – 17;
  • в Кызылординской области – 1;
  • в Мангистауской области – 4;
  • в Павлодарской области – 8;
  • в СКО – 13;
  • в Туркестанской области – 1.

За все время эпидемии в Казахстане выявили 1 391 932 случая заражения коронавирусом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1987636-menee-200-zarazhennyh-covid-19-vyyavili-sredi-kazahstantsev-za-sutki/

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