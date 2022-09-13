Еще 90 казахстанцев заразились коронавирусом

Иллюстративное фото: Wang Dongming/China News Service via Getty Images

За минувшие сутки, 12 сентября, коронавирус выявили еще у 90 жителей Казахстана. Обновленные данные опубликовал официальный Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

Отметим, 11 сентября сообщалось о 180 новых зараженных, а на следующий день, 12 сентября, было опубликовано сообщение о 93 зараженных КВИ.

Согласно последним данным, за прошлые сутки в стране зарегистрировали 90 случаев заражения КВИ, из них:

в Нур-Султане – 10,

в Алматы – 17,

в Акмолинской области – 3,

в Актюбинской области – 5,

в Алматинской области – 2,

в Жетысуской области - 2,

в Атырауской области – 5,

в ВКО – 2,

в Абайской области - 3,

в Жамбылской области – 1,

в ЗКО – 2,

в Карагандинской области – 14,

в Улытауской области - 6,

в Костанайской области – 4,

в Мангистауской области – 5,

в Павлодарской области – 5,

в СКО – 3,

в Туркестанской области – 1.

За все время эпидемии в Казахстане зарегистрировали 1 391 735 случаев заражения коронавирусом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1987424-esche-90-kazahstantsev-zarazilis-koronavirusom/