Здоровье
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Еще 90 казахстанцев заразились коронавирусом

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Девушки в шляпе сдает анализ на КВИ
Иллюстративное фото: Wang Dongming/China News Service via Getty Images

За минувшие сутки, 12 сентября, коронавирус выявили еще у 90 жителей Казахстана. Обновленные данные опубликовал официальный Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

Отметим, 11 сентября сообщалось о 180 новых зараженных, а на следующий день, 12 сентября, было опубликовано сообщение о 93 зараженных КВИ.

Согласно последним данным, за прошлые сутки в стране зарегистрировали 90 случаев заражения КВИ, из них:

  • в Нур-Султане – 10,
  • в Алматы – 17,
  • в Акмолинской области – 3,
  • в Актюбинской области – 5,
  • в Алматинской области – 2,
  • в Жетысуской области - 2,
  • в Атырауской области – 5,
  • в ВКО – 2,
  • в Абайской области - 3,
  • в Жамбылской области – 1,
  • в ЗКО – 2,
  • в Карагандинской области – 14,
  • в Улытауской области - 6,
  • в Костанайской области – 4,
  • в Мангистауской области – 5,
  • в Павлодарской области – 5,
  • в СКО – 3,
  • в Туркестанской области – 1.

За все время эпидемии в Казахстане зарегистрировали 1 391 735 случаев заражения коронавирусом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1987424-esche-90-kazahstantsev-zarazilis-koronavirusom/

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