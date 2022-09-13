Еще 90 казахстанцев заразились коронавирусом
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За минувшие сутки, 12 сентября, коронавирус выявили еще у 90 жителей Казахстана. Обновленные данные опубликовал официальный Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.
Отметим, 11 сентября сообщалось о 180 новых зараженных, а на следующий день, 12 сентября, было опубликовано сообщение о 93 зараженных КВИ.
Согласно последним данным, за прошлые сутки в стране зарегистрировали 90 случаев заражения КВИ, из них:
- в Нур-Султане – 10,
- в Алматы – 17,
- в Акмолинской области – 3,
- в Актюбинской области – 5,
- в Алматинской области – 2,
- в Жетысуской области - 2,
- в Атырауской области – 5,
- в ВКО – 2,
- в Абайской области - 3,
- в Жамбылской области – 1,
- в ЗКО – 2,
- в Карагандинской области – 14,
- в Улытауской области - 6,
- в Костанайской области – 4,
- в Мангистауской области – 5,
- в Павлодарской области – 5,
- в СКО – 3,
- в Туркестанской области – 1.
За все время эпидемии в Казахстане зарегистрировали 1 391 735 случаев заражения коронавирусом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1987424-esche-90-kazahstantsev-zarazilis-koronavirusom/