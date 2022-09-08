Больше 300 случаев заражения КВИ выявили в Казахстане за сутки

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

За последние сутки, 7 сентября, в Казахстане подтвердился 321 случай заражения коронавирусом. Актуальные данные опубликовал официальный Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

Отметим, накануне суточный прирост зараженных КВИ составил 324 случая, сутками ранее, 6 сентября, сообщалось о 154 новых зараженных, за день до этого, 5 сентября, Минздрав сообщал о 197 казахстанцах, заразившихся КВИ.

Согласно последним данным, за прошедшие сутки в стране выявили 321 случай заражения COVID-19, из которых:

в Нур-Султане – 59,

в Алматы – 31,

в Шымкенте – 1,

в Акмолинской области – 39,

в Актюбинской области – 6,

в Жетысуской области - 3,

в Атырауской области – 7,

в ВКО – 8,

в Абайской области - 4,

в Жамбылской области – 4,

в ЗКО – 37,

в Карагандинской области – 40,

в Улытауской области - 3,

в Костанайской области – 30,

в Кызылординской области – 1,

в Мангистауской области – 9,

в Павлодарской области – 16,

в СКО – 22,

в Туркестанской области – 1.

За все время эпидемии в стране зарегистрировали 1 390 908 случаев заражения коронавирусом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1986721-bolshe-300-sluchaev-zarazheniya-kvi-vyyavili-v-kazahstane-za-sutki/