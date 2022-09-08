Здоровье
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Больше 300 случаев заражения КВИ выявили в Казахстане за сутки

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Девушка в маске рядом со стендом
Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

За последние сутки, 7 сентября, в Казахстане подтвердился 321 случай заражения коронавирусом. Актуальные данные опубликовал официальный Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

Отметим, накануне суточный прирост зараженных КВИ составил 324 случая, сутками ранее, 6 сентября, сообщалось о 154 новых зараженных, за день до этого, 5 сентября, Минздрав сообщал о 197 казахстанцах, заразившихся КВИ.

Согласно последним данным, за прошедшие сутки в стране выявили 321 случай заражения COVID-19, из которых:

  • в Нур-Султане – 59,
  • в Алматы – 31,
  • в Шымкенте – 1,
  • в Акмолинской области – 39,
  • в Актюбинской области – 6,
  • в Жетысуской области - 3,
  • в Атырауской области – 7,
  • в ВКО – 8,
  • в Абайской области - 4,
  • в Жамбылской области – 4,
  • в ЗКО – 37,
  • в Карагандинской области – 40,
  • в Улытауской области - 3,
  • в Костанайской области – 30,
  • в Кызылординской области – 1,
  • в Мангистауской области – 9,
  • в Павлодарской области – 16,
  • в СКО – 22,
  • в Туркестанской области – 1.

За все время эпидемии в стране зарегистрировали 1 390 908 случаев заражения коронавирусом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1986721-bolshe-300-sluchaev-zarazheniya-kvi-vyyavili-v-kazahstane-za-sutki/

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