Больше 300 случаев заражения КВИ выявили в Казахстане за сутки
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За последние сутки, 7 сентября, в Казахстане подтвердился 321 случай заражения коронавирусом. Актуальные данные опубликовал официальный Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.
Отметим, накануне суточный прирост зараженных КВИ составил 324 случая, сутками ранее, 6 сентября, сообщалось о 154 новых зараженных, за день до этого, 5 сентября, Минздрав сообщал о 197 казахстанцах, заразившихся КВИ.
Согласно последним данным, за прошедшие сутки в стране выявили 321 случай заражения COVID-19, из которых:
- в Нур-Султане – 59,
- в Алматы – 31,
- в Шымкенте – 1,
- в Акмолинской области – 39,
- в Актюбинской области – 6,
- в Жетысуской области - 3,
- в Атырауской области – 7,
- в ВКО – 8,
- в Абайской области - 4,
- в Жамбылской области – 4,
- в ЗКО – 37,
- в Карагандинской области – 40,
- в Улытауской области - 3,
- в Костанайской области – 30,
- в Кызылординской области – 1,
- в Мангистауской области – 9,
- в Павлодарской области – 16,
- в СКО – 22,
- в Туркестанской области – 1.
За все время эпидемии в стране зарегистрировали 1 390 908 случаев заражения коронавирусом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1986721-bolshe-300-sluchaev-zarazheniya-kvi-vyyavili-v-kazahstane-za-sutki/