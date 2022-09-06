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Еще 154 казахстанца заразились коронавирусом

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Девочка идет за руку с мамой
Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

За последние сутки, 5 сентября, коронавирус выявили еще у 154 казахстанцев. Новые данные опубликовал официальный Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

Согласно актуальной информации, новые случаи заражения КВИ были зарегистрированы в следующих регионах:

  • в Нур-Султане – 46,
  • в Алматы – 13,
  • в Шымкенте – 1,
  • в Акмолинской области – 15,
  • в Актюбинской области – 1,
  • в Алматинской области – 5,
  • в Атырауской области – 10,
  • в ВКО – 4,
  • в Абайской области - 1,
  • в Жамбылской области – 3,
  • в ЗКО – 9,
  • в Карагандинской области – 25,
  • в Костанайской области – 10,
  • в Мангистауской области – 5,
  • в Павлодарской области – 4,
  • в СКО – 2.

За все время эпидемии в Казахстане выявили 1 390 263 случая заражения коронавирусом.

Напомним, накануне суточный прирост составил 197 случаев заражения, еще сутками ранее сообщалось о 365 новых зараженных.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1986324-esche-154-kazahstantsa-zarazilis-koronavirusom/

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