Еще 154 казахстанца заразились коронавирусом

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

За последние сутки, 5 сентября, коронавирус выявили еще у 154 казахстанцев. Новые данные опубликовал официальный Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

Согласно актуальной информации, новые случаи заражения КВИ были зарегистрированы в следующих регионах:

в Нур-Султане – 46,

в Алматы – 13,

в Шымкенте – 1,

в Акмолинской области – 15,

в Актюбинской области – 1,

в Алматинской области – 5,

в Атырауской области – 10,

в ВКО – 4,

в Абайской области - 1,

в Жамбылской области – 3,

в ЗКО – 9,

в Карагандинской области – 25,

в Костанайской области – 10,

в Мангистауской области – 5,

в Павлодарской области – 4,

в СКО – 2.

За все время эпидемии в Казахстане выявили 1 390 263 случая заражения коронавирусом.

Напомним, накануне суточный прирост составил 197 случаев заражения, еще сутками ранее сообщалось о 365 новых зараженных.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1986324-esche-154-kazahstantsa-zarazilis-koronavirusom/