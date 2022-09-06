Еще 154 казахстанца заразились коронавирусом
Опубликовано:
За последние сутки, 5 сентября, коронавирус выявили еще у 154 казахстанцев. Новые данные опубликовал официальный Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.
Согласно актуальной информации, новые случаи заражения КВИ были зарегистрированы в следующих регионах:
- в Нур-Султане – 46,
- в Алматы – 13,
- в Шымкенте – 1,
- в Акмолинской области – 15,
- в Актюбинской области – 1,
- в Алматинской области – 5,
- в Атырауской области – 10,
- в ВКО – 4,
- в Абайской области - 1,
- в Жамбылской области – 3,
- в ЗКО – 9,
- в Карагандинской области – 25,
- в Костанайской области – 10,
- в Мангистауской области – 5,
- в Павлодарской области – 4,
- в СКО – 2.
За все время эпидемии в Казахстане выявили 1 390 263 случая заражения коронавирусом.
Напомним, накануне суточный прирост составил 197 случаев заражения, еще сутками ранее сообщалось о 365 новых зараженных.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1986324-esche-154-kazahstantsa-zarazilis-koronavirusom/