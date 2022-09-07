Здоровье
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COVID-19 обнаружили еще у 324 казахстанцев

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Медик держит в руках пробирку
Иллюстративное фото: Narayan Maharjan / NurPhoto / Getty Images

За 6 сентября коронавирусная инфекция подтвердилась у 324 жителей Казахстана. Такие данные публикует Межведомственная комиссия (МВК) по нераспространению COVID-19 в своем официальном Telegram-канале.

Днем ранее, в понедельник, инфекция подтвердилась у 154 человек, а еще сутками ранее, в прошлое воскресенье, – у 197.

Из последних 324 случаев заболевания:

  • в Нур-Султане зафиксировано 62;
  • в Алматы – 29;
  • в Шымкенте – 2;
  • в Акмолинской области – 27;
  • в Актюбинской области – 11;
  • в Алматинской области – 0;
  • в Жетысуской области – 3;
  • в Атырауской области – 8;
  • в ВКО – 12;
  • в Абайской области – 9;
  • в Жамбылской области – 3;
  • в ЗКО – 20;
  • в Карагандинской области – 40;
  • в Улытауской области – 5;
  • в Костанайской области – 39;
  • в Кызылординской области – 2;
  • в Мангистауской области – 11;
  • в Павлодарской области – 12;
  • в СКО – 26;
  • в Туркестанской области – 3.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1986516-covid-19-obnaruzhili-esche-u-324-kazahstantsev/

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