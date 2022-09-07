COVID-19 обнаружили еще у 324 казахстанцев
Опубликовано:
За 6 сентября коронавирусная инфекция подтвердилась у 324 жителей Казахстана. Такие данные публикует Межведомственная комиссия (МВК) по нераспространению COVID-19 в своем официальном Telegram-канале.
Днем ранее, в понедельник, инфекция подтвердилась у 154 человек, а еще сутками ранее, в прошлое воскресенье, – у 197.
Из последних 324 случаев заболевания:
- в Нур-Султане зафиксировано 62;
- в Алматы – 29;
- в Шымкенте – 2;
- в Акмолинской области – 27;
- в Актюбинской области – 11;
- в Алматинской области – 0;
- в Жетысуской области – 3;
- в Атырауской области – 8;
- в ВКО – 12;
- в Абайской области – 9;
- в Жамбылской области – 3;
- в ЗКО – 20;
- в Карагандинской области – 40;
- в Улытауской области – 5;
- в Костанайской области – 39;
- в Кызылординской области – 2;
- в Мангистауской области – 11;
- в Павлодарской области – 12;
- в СКО – 26;
- в Туркестанской области – 3.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1986516-covid-19-obnaruzhili-esche-u-324-kazahstantsev/