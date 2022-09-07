COVID-19 обнаружили еще у 324 казахстанцев

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За 6 сентября коронавирусная инфекция подтвердилась у 324 жителей Казахстана. Такие данные публикует Межведомственная комиссия (МВК) по нераспространению COVID-19 в своем официальном Telegram-канале.

Днем ранее, в понедельник, инфекция подтвердилась у 154 человек, а еще сутками ранее, в прошлое воскресенье, – у 197.

Из последних 324 случаев заболевания:

в Нур-Султане зафиксировано 62;

в Алматы – 29;

в Шымкенте – 2;

в Акмолинской области – 27;

в Актюбинской области – 11;

в Алматинской области – 0;

в Жетысуской области – 3;

в Атырауской области – 8;

в ВКО – 12;

в Абайской области – 9;

в Жамбылской области – 3;

в ЗКО – 20;

в Карагандинской области – 40;

в Улытауской области – 5;

в Костанайской области – 39;

в Кызылординской области – 2;

в Мангистауской области – 11;

в Павлодарской области – 12;

в СКО – 26;

в Туркестанской области – 3.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1986516-covid-19-obnaruzhili-esche-u-324-kazahstantsev/