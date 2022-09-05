Менее 200 зараженных КВИ выявили за сутки среди казахстанцев

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4 сентября, в минувшее воскресенье, коронавирус подтвердился у 197 жителей Казахстана. Такие данные приводит МВК по нераспространению COVID-19 в своем Telegram-канале.

Днем ранее, в субботу, инфекция подтвердилась у 365 человек, а еще сутками ранее, в прошлую пятницу, – у 427.

Из последних же 197 случаев:

в Нур-Султане зафиксировано 57;

в Алматы – 25;

в Шымкенте – 1;

в Акмолинской области – 20;

в Актюбинской области – 5;

в Алматинской области – 2;

в Жетысуской области – 1;

в Атырауской области – 5;

в ВКО – 2;

в Абайской области – 1;

в Жамбылской области – 5;

в ЗКО – 9;

в Карагандинской области – 31;

в Улытауской области – 1;

в Костанайской области – 14;

в Кызылординской области – 2;

в Мангистауской области – 12;

в Павлодарской области – 3;

в СКО – 0;

в Туркестанской области – 1.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1986131-menee-200-zarazhennyh-kvi-vyyavili-za-sutki-sredi-kazahstantsev/