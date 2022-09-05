Менее 200 зараженных КВИ выявили за сутки среди казахстанцев
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4 сентября, в минувшее воскресенье, коронавирус подтвердился у 197 жителей Казахстана. Такие данные приводит МВК по нераспространению COVID-19 в своем Telegram-канале.
Днем ранее, в субботу, инфекция подтвердилась у 365 человек, а еще сутками ранее, в прошлую пятницу, – у 427.
Из последних же 197 случаев:
- в Нур-Султане зафиксировано 57;
- в Алматы – 25;
- в Шымкенте – 1;
- в Акмолинской области – 20;
- в Актюбинской области – 5;
- в Алматинской области – 2;
- в Жетысуской области – 1;
- в Атырауской области – 5;
- в ВКО – 2;
- в Абайской области – 1;
- в Жамбылской области – 5;
- в ЗКО – 9;
- в Карагандинской области – 31;
- в Улытауской области – 1;
- в Костанайской области – 14;
- в Кызылординской области – 2;
- в Мангистауской области – 12;
- в Павлодарской области – 3;
- в СКО – 0;
- в Туркестанской области – 1.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1986131-menee-200-zarazhennyh-kvi-vyyavili-za-sutki-sredi-kazahstantsev/