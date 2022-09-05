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Менее 200 зараженных КВИ выявили за сутки среди казахстанцев

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Медсестра сидит возле прививочного пункта
Иллюстративное фото: Ruslan Pryanikov / AFP / Getty Images

4 сентября, в минувшее воскресенье, коронавирус подтвердился у 197 жителей Казахстана. Такие данные приводит МВК по нераспространению COVID-19 в своем Telegram-канале.

Днем ранее, в субботу, инфекция подтвердилась у 365 человек, а еще сутками ранее, в прошлую пятницу, – у 427.

Из последних же 197 случаев:

  • в Нур-Султане зафиксировано 57;
  • в Алматы – 25;
  • в Шымкенте – 1;
  • в Акмолинской области – 20;
  • в Актюбинской области – 5;
  • в Алматинской области – 2;
  • в Жетысуской области – 1;
  • в Атырауской области – 5;
  • в ВКО – 2;
  • в Абайской области – 1;
  • в Жамбылской области – 5;
  • в ЗКО – 9;
  • в Карагандинской области – 31;
  • в Улытауской области – 1;
  • в Костанайской области – 14;
  • в Кызылординской области – 2;
  • в Мангистауской области – 12;
  • в Павлодарской области – 3;
  • в СКО – 0;
  • в Туркестанской области – 1.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1986131-menee-200-zarazhennyh-kvi-vyyavili-za-sutki-sredi-kazahstantsev/

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