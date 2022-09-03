Более 400 случаев коронавируса вновь зарегистрировали в Казахстане
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За минувшие сутки, 2 сентября, в Казахстане коронавирусную инфекцию выявили у 427 человек. Днем ранее зарегистрировали 431 случай. Статистика опубликована в официальном Telegram-канале Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19.
В разрезе регионов:
- в городе Нур-Султан – 69,
- в городе Алматы – 36,
- в городе Шымкент – 11,
- в Акмолинской области – 51,
- в Актюбинской области – 10,
- в Алматинской области – 9,
- в Жетысуской области - 3,
- в Атырауской области – 21,
- в ВКО – 11,
- в Абайской области - 4,
- в Жамбылской области – 11,
- в ЗКО – 43,
- в Карагандинской области – 40,
- в Улытауской области - 3,
- в Костанайской области – 38,
- в Кызылординской области – 2,
- в Мангистауской области – 18,
- в Павлодарской области – 17,
- в СКО – 25,
- в Туркестанской области – 5.
Всего в стране подтверждено 1 389 547 случаев.
Напомним, за 1 сентября коронавирус обнаружили у 431 казахстанца. Сутками ранее было выявлено в два раза меньше случаев - 210, еще за день до этого - 230.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1985987-bolee-400-sluchaev-koronavirusa-vnov-zaregistrirovali-v-kazahstane/