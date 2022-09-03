Здоровье
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Более 400 случаев коронавируса вновь зарегистрировали в Казахстане

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Девушка в маске стоит на улице
Иллюстративное фото: pexels.com

За минувшие сутки, 2 сентября, в Казахстане коронавирусную инфекцию выявили у 427 человек. Днем ранее зарегистрировали 431 случай. Статистика опубликована в официальном Telegram-канале Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19.

В разрезе регионов:

  • в городе Нур-Султан – 69,
  • в городе Алматы – 36,
  • в городе Шымкент – 11,
  • в Акмолинской области – 51,
  • в Актюбинской области – 10,
  • в Алматинской области – 9,
  • в Жетысуской области - 3,
  • в Атырауской области – 21,
  • в ВКО – 11,
  • в Абайской области - 4,
  • в Жамбылской области – 11,
  • в ЗКО – 43,
  • в Карагандинской области – 40,
  • в Улытауской области - 3,
  • в Костанайской области – 38,
  • в Кызылординской области – 2,
  • в Мангистауской области – 18,
  • в Павлодарской области – 17,
  • в СКО – 25,
  • в Туркестанской области – 5.

Всего в стране подтверждено 1 389 547 случаев.

Напомним, за 1 сентября коронавирус обнаружили у 431 казахстанца. Сутками ранее было выявлено в два раза меньше случаев - 210, еще за день до этого - 230.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1985987-bolee-400-sluchaev-koronavirusa-vnov-zaregistrirovali-v-kazahstane/

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