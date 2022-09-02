Более чем в 2 раза увеличился суточный прирост зараженных COVID-19 в Казахстане
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Еще 431 казахстанец заразился коронавирусом. Актуальные на утро 2 сентября данные опубликовал официальный Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.
Согласно обновленной информации, 1 сентября в стране был зарегистрирован всего 431 случай заражения КВИ, из которых:
- в Нур-Султане – 66,
- в Алматы – 34,
- в Шымкенте – 3,
- в Акмолинской области – 53,
- в Актюбинской области – 17,
- в Алматинской области – 4,
- в Жетысуской области - 7,
- в Атырауской области – 11,
- в ВКО – 9,
- в Абайской области - 3,
- в Жамбылской области – 13,
- в ЗКО – 44,
- в Карагандинской области – 46,
- в Улытауской области - 2,
- в Костанайской области – 41,
- в Мангистауской области – 13,
- в Павлодарской области – 27,
- в СКО – 36,
- в Туркестанской области – 2.
За все время эпидемии в Казахстане выявили 1 389 120 случаев заражения КВИ.
Отметим, накануне сообщалось о 210 новых случаях заражения КВИ, еще днем ранее суточный прирост зараженных составил 230 случаев.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1985827-bolee-chem-v-2-raza-uvelichilsya-sutochnyy-prirost-zarazhennyh-kvi-v-kazahstane/