Здоровье
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Более чем в 2 раза увеличился суточный прирост зараженных COVID-19 в Казахстане

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Парень и девушка в масках гуляют по улице
Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Еще 431 казахстанец заразился коронавирусом. Актуальные на утро 2 сентября данные опубликовал официальный Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

Согласно обновленной информации, 1 сентября в стране был зарегистрирован всего 431 случай заражения КВИ, из которых:

  • в Нур-Султане – 66,
  • в Алматы – 34,
  • в Шымкенте – 3,
  • в Акмолинской области – 53,
  • в Актюбинской области – 17,
  • в Алматинской области – 4,
  • в Жетысуской области - 7,
  • в Атырауской области – 11,
  • в ВКО – 9,
  • в Абайской области - 3,
  • в Жамбылской области – 13,
  • в ЗКО – 44,
  • в Карагандинской области – 46,
  • в Улытауской области - 2,
  • в Костанайской области – 41,
  • в Мангистауской области – 13,
  • в Павлодарской области – 27,
  • в СКО – 36,
  • в Туркестанской области – 2.

За все время эпидемии в Казахстане выявили 1 389 120 случаев заражения КВИ.

Отметим, накануне сообщалось о 210 новых случаях заражения КВИ, еще днем ранее суточный прирост зараженных составил 230 случаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1985827-bolee-chem-v-2-raza-uvelichilsya-sutochnyy-prirost-zarazhennyh-kvi-v-kazahstane/

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