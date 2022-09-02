Более чем в 2 раза увеличился суточный прирост зараженных COVID-19 в Казахстане

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Еще 431 казахстанец заразился коронавирусом. Актуальные на утро 2 сентября данные опубликовал официальный Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

Согласно обновленной информации, 1 сентября в стране был зарегистрирован всего 431 случай заражения КВИ, из которых:

в Нур-Султане – 66,

в Алматы – 34,

в Шымкенте – 3,

в Акмолинской области – 53,

в Актюбинской области – 17,

в Алматинской области – 4,

в Жетысуской области - 7,

в Атырауской области – 11,

в ВКО – 9,

в Абайской области - 3,

в Жамбылской области – 13,

в ЗКО – 44,

в Карагандинской области – 46,

в Улытауской области - 2,

в Костанайской области – 41,

в Мангистауской области – 13,

в Павлодарской области – 27,

в СКО – 36,

в Туркестанской области – 2.

За все время эпидемии в Казахстане выявили 1 389 120 случаев заражения КВИ.

Отметим, накануне сообщалось о 210 новых случаях заражения КВИ, еще днем ранее суточный прирост зараженных составил 230 случаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1985827-bolee-chem-v-2-raza-uvelichilsya-sutochnyy-prirost-zarazhennyh-kvi-v-kazahstane/