Суточный прирост зараженных COVID-19 в Казахстане снизился до 547
Опубликовано:
За последние сутки, 27 августа, в Казахстане зарегистрировали 547 случаев заражения коронавирусом. Обновленные данные опубликовал официальный Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.
В разрезе регионов эпидситуация выглядит следующим образом:
- в Нур-Султане – 83,
- в Алматы – 51,
- в Шымкенте – 1,
- в Акмолинской области – 69,
- в Актюбинской области – 15,
- в Алматинской области – 4,
- в Жетысуской области - 1,
- в Атырауской области – 19,
- в ВКО – 12,
- в Абайской области - 10,
- в Жамбылской области – 6,
- в ЗКО – 43,
- в Карагандинской области – 73,
- в Улытауской области - 5,
- в Костанайской области – 59,
- в Кызылординской области – 3,
- в Мангистауской области – 22,
- в Павлодарской области – 33,
- в СКО – 36,
- в Туркестанской области – 2.
Всего в стране с момента начала пандемии подтверждено 1 387 576 случаев.
Напомним, 26 августа в Казахстане наблюдалось снижение суточного прироста - зарегистрировали 617 случаев заражения коронавирусом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1985249-sutochnyy-prirost-zarazhennyh-covid-19-v-kazahstane-snizilsya-do-547/