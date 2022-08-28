Суточный прирост зараженных COVID-19 в Казахстане снизился до 547

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За последние сутки, 27 августа, в Казахстане зарегистрировали 547 случаев заражения коронавирусом. Обновленные данные опубликовал официальный Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

В разрезе регионов эпидситуация выглядит следующим образом:

в Нур-Султане – 83,

в Алматы – 51,

в Шымкенте – 1,

в Акмолинской области – 69,

в Актюбинской области – 15,

в Алматинской области – 4,

в Жетысуской области - 1,

в Атырауской области – 19,

в ВКО – 12,

в Абайской области - 10,

в Жамбылской области – 6,

в ЗКО – 43,

в Карагандинской области – 73,

в Улытауской области - 5,

в Костанайской области – 59,

в Кызылординской области – 3,

в Мангистауской области – 22,

в Павлодарской области – 33,

в СКО – 36,

в Туркестанской области – 2.

Всего в стране с момента начала пандемии подтверждено 1 387 576 случаев.

Напомним, 26 августа в Казахстане наблюдалось снижение суточного прироста - зарегистрировали 617 случаев заражения коронавирусом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1985249-sutochnyy-prirost-zarazhennyh-covid-19-v-kazahstane-snizilsya-do-547/