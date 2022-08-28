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Суточный прирост зараженных COVID-19 в Казахстане снизился до 547

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Иллюстративное фото: VCG /Contributor/Gettty Images

За последние сутки, 27 августа, в Казахстане зарегистрировали 547 случаев заражения коронавирусом. Обновленные данные опубликовал официальный Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

В разрезе регионов эпидситуация выглядит следующим образом:

  • в Нур-Султане – 83,
  • в Алматы – 51,
  • в Шымкенте – 1,
  • в Акмолинской области – 69,
  • в Актюбинской области – 15,
  • в Алматинской области – 4,
  • в Жетысуской области - 1,
  • в Атырауской области – 19,
  • в ВКО – 12,
  • в Абайской области - 10,
  • в Жамбылской области – 6,
  • в ЗКО – 43,
  • в Карагандинской области – 73,
  • в Улытауской области - 5,
  • в Костанайской области – 59,
  • в Кызылординской области – 3,
  • в Мангистауской области – 22,
  • в Павлодарской области – 33,
  • в СКО – 36,
  • в Туркестанской области – 2.

Всего в стране с момента начала пандемии подтверждено 1 387 576 случаев.

Напомним, 26 августа в Казахстане наблюдалось снижение суточного прироста - зарегистрировали 617 случаев заражения коронавирусом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1985249-sutochnyy-prirost-zarazhennyh-covid-19-v-kazahstane-snizilsya-do-547/

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