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Суточный прирост зараженных КВИ немного снизился в Казахстане

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Врач берет биоматериал на ПЦР-тестирование
Иллюстративное фото: Sonu Mehta/Hindustan Times via Getty Images

За последние сутки, 26 августа, В Казахстане зарегистрировали 617 случаев заражения коронавирусом. Обновленные данные опубликовал официальный Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

В разрезе регионов эпидситуация выглядит следующим образом:

  • в Нур-Султане – 109,
  • в Алматы – 48,
  • в Шымкенте – 3,
  • в Акмолинской области – 81,
  • в Актюбинской области – 23,
  • в Алматинской области – 6,
  • в Жетысуской области - 7,
  • в Атырауской области – 13,
  • в ВКО – 15,
  • в Абайской области - 4,
  • в Жамбылской области – 6,
  • в ЗКО – 57,
  • в Карагандинской области – 86,
  • в Улытауской области - 8,
  • в Костанайской области – 62,
  • в Кызылординской области – 2,
  • в Мангистауской области – 21,
  • в Павлодарской области – 29,
  • в СКО – 32,
  • в Туркестанской области – 5.

Всего же с начала эпидемии в стране выявили 1 387 029 случаев заражения COVID-19.

Отметим, накануне сообщалось о 664 новых зараженных КВИ, еще сутками ранее в стране зарегистрировали 725 случаев заражения, а за день до этого сообщалось о суточном приросте в 668 случаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1985077-sutochnyy-prirost-zarazhennyh-kvi-nemnogo-snizilsya-v-kazahstane/

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