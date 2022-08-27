Суточный прирост зараженных КВИ немного снизился в Казахстане

Иллюстративное фото: Sonu Mehta/Hindustan Times via Getty Images

За последние сутки, 26 августа, В Казахстане зарегистрировали 617 случаев заражения коронавирусом. Обновленные данные опубликовал официальный Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

В разрезе регионов эпидситуация выглядит следующим образом:

в Нур-Султане – 109,

в Алматы – 48,

в Шымкенте – 3,

в Акмолинской области – 81,

в Актюбинской области – 23,

в Алматинской области – 6,

в Жетысуской области - 7,

в Атырауской области – 13,

в ВКО – 15,

в Абайской области - 4,

в Жамбылской области – 6,

в ЗКО – 57,

в Карагандинской области – 86,

в Улытауской области - 8,

в Костанайской области – 62,

в Кызылординской области – 2,

в Мангистауской области – 21,

в Павлодарской области – 29,

в СКО – 32,

в Туркестанской области – 5.

Всего же с начала эпидемии в стране выявили 1 387 029 случаев заражения COVID-19.

Отметим, накануне сообщалось о 664 новых зараженных КВИ, еще сутками ранее в стране зарегистрировали 725 случаев заражения, а за день до этого сообщалось о суточном приросте в 668 случаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1985077-sutochnyy-prirost-zarazhennyh-kvi-nemnogo-snizilsya-v-kazahstane/