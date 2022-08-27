Суточный прирост зараженных КВИ немного снизился в Казахстане
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За последние сутки, 26 августа, В Казахстане зарегистрировали 617 случаев заражения коронавирусом. Обновленные данные опубликовал официальный Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.
В разрезе регионов эпидситуация выглядит следующим образом:
- в Нур-Султане – 109,
- в Алматы – 48,
- в Шымкенте – 3,
- в Акмолинской области – 81,
- в Актюбинской области – 23,
- в Алматинской области – 6,
- в Жетысуской области - 7,
- в Атырауской области – 13,
- в ВКО – 15,
- в Абайской области - 4,
- в Жамбылской области – 6,
- в ЗКО – 57,
- в Карагандинской области – 86,
- в Улытауской области - 8,
- в Костанайской области – 62,
- в Кызылординской области – 2,
- в Мангистауской области – 21,
- в Павлодарской области – 29,
- в СКО – 32,
- в Туркестанской области – 5.
Всего же с начала эпидемии в стране выявили 1 387 029 случаев заражения COVID-19.
Отметим, накануне сообщалось о 664 новых зараженных КВИ, еще сутками ранее в стране зарегистрировали 725 случаев заражения, а за день до этого сообщалось о суточном приросте в 668 случаев.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1985077-sutochnyy-prirost-zarazhennyh-kvi-nemnogo-snizilsya-v-kazahstane/