Здоровье
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Коронавирус за сутки выявили чуть более чем у 700 казахстанцев

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Медработница берет анализ
Иллюстративное фото: Julian Stratenschulte / Picture alliance / Getty Images

За минувшие сутки в Казахстане подтвердились 725 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Межведомственная комиссия по нераспространению COVID-19 в своем официальном Telegram-канале.

За последние три дня показатели заболеваемости очень колеблются. Так, 21 августа в стране зарегистрировали 478 случаев заболевания, 22-го – 328, 23 августа – 668.

Из последних же 725 случаев:

  • в Нур-Султане зафиксировано 137 случаев заражения;
  • в Алматы – 35;
  • в Шымкенте – 10;
  • в Акмолинской области – 83;
  • в Актюбинской области – 27;
  • в Алматинской области – 4;
  • в Жетысуской области – 3;
  • в Атырауской области – 28;
  • в ВКО – 24;
  • в Абайской области – 12;
  • в Жамбылской области – 8;
  • в ЗКО – 78;
  • в Карагандинской области – 93;
  • в Улытауской области – 10;
  • в Костанайской области – 61;
  • в Кызылординской области – 9;
  • в Мангистауской области – 24;
  • в Павлодарской области – 41;
  • в СКО – 34;
  • в Туркестанской области – 4.

По данным матрицы оценки эпидситуации, весь Казахстан сейчас находится в "зеленой", то есть самой благополучной по КВИ, зоне.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1984697-koronavirus-za-sutki-vyyavili-chut-bolee-chem-u-700-kazahstantsev/

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