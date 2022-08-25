Коронавирус за сутки выявили чуть более чем у 700 казахстанцев

Иллюстративное фото: Julian Stratenschulte / Picture alliance / Getty Images

За минувшие сутки в Казахстане подтвердились 725 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Межведомственная комиссия по нераспространению COVID-19 в своем официальном Telegram-канале.

За последние три дня показатели заболеваемости очень колеблются. Так, 21 августа в стране зарегистрировали 478 случаев заболевания, 22-го – 328, 23 августа – 668.

Из последних же 725 случаев:

в Нур-Султане зафиксировано 137 случаев заражения;

случаев заражения; в Алматы – 35;

в Шымкенте – 10;

в Акмолинской области – 83;

в Актюбинской области – 27;

в Алматинской области – 4;

в Жетысуской области – 3;

в Атырауской области – 28;

в ВКО – 24;

в Абайской области – 12;

в Жамбылской области – 8;

в ЗКО – 78;

в Карагандинской области – 93;

в Улытауской области – 10;

в Костанайской области – 61;

в Кызылординской области – 9;

в Мангистауской области – 24;

в Павлодарской области – 41;

в СКО – 34;

в Туркестанской области – 4.

По данным матрицы оценки эпидситуации, весь Казахстан сейчас находится в "зеленой", то есть самой благополучной по КВИ, зоне.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1984697-koronavirus-za-sutki-vyyavili-chut-bolee-chem-u-700-kazahstantsev/