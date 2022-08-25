Коронавирус за сутки выявили чуть более чем у 700 казахстанцев
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За минувшие сутки в Казахстане подтвердились 725 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Межведомственная комиссия по нераспространению COVID-19 в своем официальном Telegram-канале.
За последние три дня показатели заболеваемости очень колеблются. Так, 21 августа в стране зарегистрировали 478 случаев заболевания, 22-го – 328, 23 августа – 668.
Из последних же 725 случаев:
- в Нур-Султане зафиксировано 137 случаев заражения;
- в Алматы – 35;
- в Шымкенте – 10;
- в Акмолинской области – 83;
- в Актюбинской области – 27;
- в Алматинской области – 4;
- в Жетысуской области – 3;
- в Атырауской области – 28;
- в ВКО – 24;
- в Абайской области – 12;
- в Жамбылской области – 8;
- в ЗКО – 78;
- в Карагандинской области – 93;
- в Улытауской области – 10;
- в Костанайской области – 61;
- в Кызылординской области – 9;
- в Мангистауской области – 24;
- в Павлодарской области – 41;
- в СКО – 34;
- в Туркестанской области – 4.
По данным матрицы оценки эпидситуации, весь Казахстан сейчас находится в "зеленой", то есть самой благополучной по КВИ, зоне.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1984697-koronavirus-za-sutki-vyyavili-chut-bolee-chem-u-700-kazahstantsev/