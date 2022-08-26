До 664 снизился ежесуточный прирост зараженных КВИ в Казахстане

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За последние сутки, 25 августа, в Казахстане выявили еще 664 зараженных коронавирусом. Актуальную информацию опубликовал официальный Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

В разрезе регионов эпидситуация выглядит следующим образом:

в городе Нур-Султан – 110,

в городе Алматы – 42,

в городе Шымкент – 3,

в Акмолинской области – 79,

в Актюбинской области – 28,

в Алматинской области – 8,

в Жетысуской области - 11,

в Атырауской области – 13,

в ВКО – 18,

в Абайской области - 6,

в Жамбылской области – 5,

в ЗКО – 67,

в Карагандинской области – 97,

в Улытауской области - 0,

в Костанайской области – 72,

в Кызылординской области – 5,

в Мангистауской области – 17,

в Павлодарской области – 47,

в СКО – 32,

в Туркестанской области – 4.

Всего с начала пандемии в стране подтверждено 1 386 412 случаев заражения COVID-19.

Отметим, что 24 августа в РК подтвердились 725 случаев заражения коронавирусом. Днем ранее - 668, хотя за день до этого случаев заражения было в 2 раза меньше.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1984897-do-664-snizilsya-ezhesutochnyy-prirost-zarazhennyh-kvi-v-kazahstane/