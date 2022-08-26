Здоровье
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До 664 снизился ежесуточный прирост зараженных КВИ в Казахстане

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Врач берет мазок для теста на КВИ
Иллюстративное фото: SimpleImages/Getty Images

За последние сутки, 25 августа, в Казахстане выявили еще 664 зараженных коронавирусом. Актуальную информацию опубликовал официальный Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

В разрезе регионов эпидситуация выглядит следующим образом:

  • в городе Нур-Султан – 110,
  • в городе Алматы – 42,
  • в городе Шымкент – 3,
  • в Акмолинской области – 79,
  • в Актюбинской области – 28,
  • в Алматинской области – 8,
  • в Жетысуской области - 11,
  • в Атырауской области – 13,
  • в ВКО – 18,
  • в Абайской области - 6,
  • в Жамбылской области – 5,
  • в ЗКО – 67,
  • в Карагандинской области – 97,
  • в Улытауской области - 0,
  • в Костанайской области – 72,
  • в Кызылординской области – 5,
  • в Мангистауской области – 17,
  • в Павлодарской области – 47,
  • в СКО – 32,
  • в Туркестанской области – 4.

Всего с начала пандемии в стране подтверждено 1 386 412 случаев заражения COVID-19.

Отметим, что 24 августа в РК подтвердились 725 случаев заражения коронавирусом. Днем ранее - 668, хотя за день до этого случаев заражения было в 2 раза меньше.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1984897-do-664-snizilsya-ezhesutochnyy-prirost-zarazhennyh-kvi-v-kazahstane/

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