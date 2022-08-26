До 664 снизился ежесуточный прирост зараженных КВИ в Казахстане
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За последние сутки, 25 августа, в Казахстане выявили еще 664 зараженных коронавирусом. Актуальную информацию опубликовал официальный Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.
В разрезе регионов эпидситуация выглядит следующим образом:
- в городе Нур-Султан – 110,
- в городе Алматы – 42,
- в городе Шымкент – 3,
- в Акмолинской области – 79,
- в Актюбинской области – 28,
- в Алматинской области – 8,
- в Жетысуской области - 11,
- в Атырауской области – 13,
- в ВКО – 18,
- в Абайской области - 6,
- в Жамбылской области – 5,
- в ЗКО – 67,
- в Карагандинской области – 97,
- в Улытауской области - 0,
- в Костанайской области – 72,
- в Кызылординской области – 5,
- в Мангистауской области – 17,
- в Павлодарской области – 47,
- в СКО – 32,
- в Туркестанской области – 4.
Всего с начала пандемии в стране подтверждено 1 386 412 случаев заражения COVID-19.
Отметим, что 24 августа в РК подтвердились 725 случаев заражения коронавирусом. Днем ранее - 668, хотя за день до этого случаев заражения было в 2 раза меньше.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1984897-do-664-snizilsya-ezhesutochnyy-prirost-zarazhennyh-kvi-v-kazahstane/