Глава Pfizer заболел COVID-19 в легкой форме

Альберт Бурла. Фото: FABRICE COFFRINI/AFP via Getty Images

Исполнительный директор американской фармацевтической корпорации Pfizer Альберт Бурла на своей странице в Twitter сообщил, что заболел COVID-19, хотя вакцинировался от коронавируса четыре раза.

"Я хотел бы сообщить вам, что у меня положительный результат теста на коронавирус. Я благодарен за то, что получил четыре дозы вакцины Pfizer - BioNTech, я чувствую себя хорошо, у меня очень слабо выраженные симптомы", – написал он.

Бурла отметил, что он самоизолировался и начал принимать препарат Paxlovid.

"Мы зашли так далеко в наших усилиях по борьбе с этой болезнью, что я уверен, что скоро выздоровею. Я невероятно благодарен за неустанные усилия моих коллег из Pfizer, которые работали над тем, чтобы сделать вакцины и методы лечения доступными для меня и людей во всем мире", – отметил глава Pfizer.

Напомним, в июле американский президент Джо Байден заболел COVID-19. Его врач Кевин О'Коннор заявил, что он во время лечения принимал Paxlovid.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1983309-glava-pfizer-zabolel-covid-19-posle-chetyreh-vaktsinatsiy/