Джо Байден. Фото: Gettty Images/ Chip Somodevilla / Staff

Переболевший коронавирусом президент Соединенных Штатов Джо Байден ушел в отпуск. Вместе с членами семьи он улетел в Южную Каролину в среду вечером, 10 августа, передает CBS News.

Отпуск Байдена начался в Киава Айленде в Южной Каролине и завершится 16 августа.

Тем временем в Белом доме началась серия ремонтных работ. Отпуск Байдена никак не был прокомментирован.

Напомним, 21 июля стало известно, что американский президент заболел COVID-19. Отрицательный ПЦР-тест он сдал 7 августа.

Тем не менее во время недавнего выступления на церемонии подписания закона о поддержке производителей полупроводников он несколько раз прерывал свою речь из-за кашля. Само мероприятие проходило на открытом воздухе в присутствии десятков гостей, включая журналистов и конгрессменов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1982701-bayden-ushel-v-otpusk/