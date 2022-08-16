Великобритания первой в мире одобрила вакцину от двух штаммов коронавируса

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Бустерная доза вакцины от компании Moderna, адаптированная под два штамма коронавируса – оригинальный и "омикрон", была одобрена Агентством по регулированию лекарственных средств и товаров медицинского назначения (MHRA) Великобритании, об этом говорится на сайте правительства.

Отмечается, что вакцинация бивалентным препаратом от Moderna вызывает сильный иммунный ответ как против омикрон-штамма, так и против исходного варианта. Кроме того, в ходе исследований было обнаружено, что данная вакцина вызывает хороший иммунный ответ против подвариантов штамма "омикрон".

"Вирус SARS-CoV-2 постоянно развивается, для обхода иммунитета, поддерживаемого вакцинами. Новая бивалентная вакцина представляет собой следующий шаг в разработке препаратов для борьбы с вирусом, поскольку она способна вызывать более широкий иммунный ответ, чем оригинальная вакцина", – сказал председатель Комиссии по лекарственным средствам для человека Мунир Пирмохамед.

Ранее глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что мир столкнулся с резким всплеском заболеваемости COVID-19. Но при этом многие страны сократили усилия по предотвращению распространения вируса и его отслеживанию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1983304-velikobritaniya-pervoy-v-mire-odobrila-vaktsinu-ot-dvuh-shtammov-koronavirusa/