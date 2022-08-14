Заболеваемость COVID-19 резко снизилась в Казахстане

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

В минувшую субботу, 13 августа, диагноз COVID-19 подтвердился у 1239 жителей Казахстана. Такие данные приводит в своем официальном Telegram-канале Межведомственная комиссия по нераспространению КВИ.

В разрезе регионов ситуация выглядит следующим образом:

в Нур-Султане – 233,

в Алматы – 145,

в Шымкенте – 17,

в Акмолинской области – 83,

в Актюбинской области – 50,

в Алматинской области – 9,

в Жетысуской области - 19,

в Атырауской области – 33,

в ВКО – 16,

в Абайской области - 17,

в Жамбылской области – 24,

в ЗКО – 84,

в Карагандинской области – 186,

в Улытауской области - 18,

в Костанайской области – 94,

в Кызылординской области – 20,

в Мангистауской области – 26,

в Павлодарской области – 81,

в СКО – 74,

в Туркестанской области – 10.

Всего в стране подтверждено 1 376 968 случаев с момента начала пандемии.

Напомним, что 12 августа COVID-19 выявили у 1452 жителей Казахстана, а 11 августа в стране подтвердилось 1643 случая заражения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1983063-zabolevaemost-covid-19-rezko-snizilas-v-kazahstane/