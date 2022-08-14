Заболеваемость COVID-19 резко снизилась в Казахстане
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В минувшую субботу, 13 августа, диагноз COVID-19 подтвердился у 1239 жителей Казахстана. Такие данные приводит в своем официальном Telegram-канале Межведомственная комиссия по нераспространению КВИ.
В разрезе регионов ситуация выглядит следующим образом:
- в Нур-Султане – 233,
- в Алматы – 145,
- в Шымкенте – 17,
- в Акмолинской области – 83,
- в Актюбинской области – 50,
- в Алматинской области – 9,
- в Жетысуской области - 19,
- в Атырауской области – 33,
- в ВКО – 16,
- в Абайской области - 17,
- в Жамбылской области – 24,
- в ЗКО – 84,
- в Карагандинской области – 186,
- в Улытауской области - 18,
- в Костанайской области – 94,
- в Кызылординской области – 20,
- в Мангистауской области – 26,
- в Павлодарской области – 81,
- в СКО – 74,
- в Туркестанской области – 10.
Всего в стране подтверждено 1 376 968 случаев с момента начала пандемии.
Напомним, что 12 августа COVID-19 выявили у 1452 жителей Казахстана, а 11 августа в стране подтвердилось 1643 случая заражения.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1983063-zabolevaemost-covid-19-rezko-snizilas-v-kazahstane/