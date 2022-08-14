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Заболеваемость COVID-19 резко снизилась в Казахстане

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Люди в масках гуляют по городу
Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

В минувшую субботу, 13 августа, диагноз COVID-19 подтвердился у 1239 жителей Казахстана. Такие данные приводит в своем официальном Telegram-канале Межведомственная комиссия по нераспространению КВИ.

В разрезе регионов ситуация выглядит следующим образом:

  • в Нур-Султане – 233,
  • в Алматы – 145,
  • в Шымкенте – 17,
  • в Акмолинской области – 83,
  • в Актюбинской области – 50,
  • в Алматинской области – 9,
  • в Жетысуской области - 19,
  • в Атырауской области – 33,
  • в ВКО – 16,
  • в Абайской области - 17,
  • в Жамбылской области – 24,
  • в ЗКО – 84,
  • в Карагандинской области – 186,
  • в Улытауской области - 18,
  • в Костанайской области – 94,
  • в Кызылординской области – 20,
  • в Мангистауской области – 26,
  • в Павлодарской области – 81,
  • в СКО – 74,
  • в Туркестанской области – 10.

Всего в стране подтверждено 1 376 968 случаев с момента начала пандемии.

Напомним, что 12 августа COVID-19 выявили у 1452 жителей Казахстана, а 11 августа в стране подтвердилось 1643 случая заражения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1983063-zabolevaemost-covid-19-rezko-snizilas-v-kazahstane/

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