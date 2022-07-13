ВОЗ предупредила о резком всплеске заболеваемости COVID-19 в мире

Тедрос Аданом Гебрейесус. Фото: ТАСС

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус на брифинге заявил, что мир столкнулся с резким всплеском заболеваемости COVID-19. Но при этом многие страны сократили усилия по предотвращению распространения вируса и его отслеживанию, передает Politico.

"Вирус свободно распространяется, а страны неэффективно справляются с бременем болезни", - заявил на брифинге Гебрейесус.

Он отметил, что в ВОЗ обеспокоены действиями стран, которые сократили масштабы наблюдения за коронавирусной инфекцией. Это затрудняет сбор дополнительной информации о характеристиках заболевания.

Глава ВОЗ добавил, что лечение, диагностика и вакцинация стали использоваться неэффективно.

Техруководитель организации Мария ван Керкхове заявила, что страны также стали меньше предоставлять информацию о заболеваемости. Кроме того, многие государства уже не хотят возвращаться к ковидным ограничениям.

Тем временем в Германии и Франции был зафиксирован резкий скачок заболеваемости.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1978172-voz-predupredila-o-rezkom-vspleske-zabolevaemosti-covid-19-v-mire/