Суточный прирост зараженных КВИ в Казахстане снизился на 600 случаев
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За последние сутки, 7 августа, в Казахстане выявили еще 1373 случая заражения коронавирусом, сообщает официальный Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.
Отметим, последние несколько дней в стране наблюдается незначительное снижение заболеваемости КВИ. Так, вчера сообщалось о 1988 случаях заражения, за сутки до этого суточный прирост составил 2197 случаев, а еще сутками ранее число новых зараженных равнялось 2579.
Согласно последним данным, эпидситуация в регионах выглядит следующим образом:
- в Нур-Султане – 301,
- в Алматы – 202,
- в Шымкенте – 12,
- в Акмолинской области – 89,
- в Актюбинской области – 28,
- в Алматинской области – 12,
- в Жетысуской области - 24,
- в Атырауской области – 26,
- в ВКО – 10,
- в Абайской области - 22,
- в Жамбылской области – 40,
- в ЗКО – 49,
- в Карагандинской области – 327,
- в Улытауской области - 2,
- в Костанайской области – 63,
- в Кызылординской области – 25,
- в Мангистауской области – 16,
- в Павлодарской области – 83,
- в СКО – 26,
- в Туркестанской области – 16.
За все время пандемии в стране выявили 1 368 205 случаев заражения коронавирусом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1982139-sutochnyy-prirost-zarazhennyh-kvi-v-kazahstane-snizilsya-na-600-sluchaev/