Суточный прирост зараженных КВИ в Казахстане снизился на 600 случаев

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За последние сутки, 7 августа, в Казахстане выявили еще 1373 случая заражения коронавирусом, сообщает официальный Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

Отметим, последние несколько дней в стране наблюдается незначительное снижение заболеваемости КВИ. Так, вчера сообщалось о 1988 случаях заражения, за сутки до этого суточный прирост составил 2197 случаев, а еще сутками ранее число новых зараженных равнялось 2579.

Согласно последним данным, эпидситуация в регионах выглядит следующим образом:

в Нур-Султане – 301 ,

, в Алматы – 202,

в Шымкенте – 12,

в Акмолинской области – 89,

в Актюбинской области – 28,

в Алматинской области – 12,

в Жетысуской области - 24,

в Атырауской области – 26,

в ВКО – 10,

в Абайской области - 22,

в Жамбылской области – 40,

в ЗКО – 49,

в Карагандинской области – 327,

в Улытауской области - 2,

в Костанайской области – 63,

в Кызылординской области – 25,

в Мангистауской области – 16,

в Павлодарской области – 83,

в СКО – 26,

в Туркестанской области – 16.

За все время пандемии в стране выявили 1 368 205 случаев заражения коронавирусом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1982139-sutochnyy-prirost-zarazhennyh-kvi-v-kazahstane-snizilsya-na-600-sluchaev/