Здоровье
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Суточный прирост зараженных КВИ в Казахстане снизился на 600 случаев

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Мужчина и женщина в масках идет по аллее
Иллюстративное фото: pixabay.com

За последние сутки, 7 августа, в Казахстане выявили еще 1373 случая заражения коронавирусом, сообщает официальный Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

Отметим, последние несколько дней в стране наблюдается незначительное снижение заболеваемости КВИ. Так, вчера сообщалось о 1988 случаях заражения, за сутки до этого суточный прирост составил 2197 случаев, а еще сутками ранее число новых зараженных равнялось 2579.

Согласно последним данным, эпидситуация в регионах выглядит следующим образом:

  • в Нур-Султане – 301,
  • в Алматы – 202,
  • в Шымкенте – 12,
  • в Акмолинской области – 89,
  • в Актюбинской области – 28,
  • в Алматинской области – 12,
  • в Жетысуской области - 24,
  • в Атырауской области – 26,
  • в ВКО – 10,
  • в Абайской области - 22,
  • в Жамбылской области – 40,
  • в ЗКО – 49,
  • в Карагандинской области – 327,
  • в Улытауской области - 2,
  • в Костанайской области – 63,
  • в Кызылординской области – 25,
  • в Мангистауской области – 16,
  • в Павлодарской области – 83,
  • в СКО – 26,
  • в Туркестанской области – 16.

За все время пандемии в стране выявили 1 368 205 случаев заражения коронавирусом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1982139-sutochnyy-prirost-zarazhennyh-kvi-v-kazahstane-snizilsya-na-600-sluchaev/

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