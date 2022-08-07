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Менее 2 тыс. случаев заражения КВИ выявили в Казахстане за сутки

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Девушки в шляпе сдает анализ на КВИ
Иллюстративное фото: Wang Dongming/China News Service via Getty Images

За минувшие сутки, 6 августа, в Казахстан зарегистрировали 1988 случаев заражения коронавирусом. Новые данные опубликовал официальный Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

Отметим, это на 209 случаев меньше, чем сутками ранее, и на 591 случай меньше, чем за 2 дня до этого.

В разрезе регионов эпидситуация выглядит следующим образом:

  • в Нур-Султане – 521 случай,
  • в Алматы – 295,
  • в Шымкенте – 32,
  • в Акмолинской области – 106,
  • в Актюбинской области – 66,
  • в Алматинской области – 19,
  • в Жетысуской области - 31,
  • в Атырауской области – 39,
  • в ВКО – 33,
  • в Абайской области - 44,
  • в Жамбылской области – 53,
  • в ЗКО – 67,
  • в Карагандинской области – 339,
  • в Улытауской области - 32,
  • в Костанайской области – 97,
  • в Кызылординской области – 36,
  • в Мангистауской области – 34,
  • в Павлодарской области – 95,
  • в СКО – 33,
  • в Туркестанской области – 16.

За все время пандемии в стране выявили 1 366 832 случая заражения КВИ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1982080-menee-2-tys-sluchaev-zarazheniya-kvi-vyyavili-v-kazahstane-za-sutki/

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