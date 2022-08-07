Менее 2 тыс. случаев заражения КВИ выявили в Казахстане за сутки
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За минувшие сутки, 6 августа, в Казахстан зарегистрировали 1988 случаев заражения коронавирусом. Новые данные опубликовал официальный Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.
Отметим, это на 209 случаев меньше, чем сутками ранее, и на 591 случай меньше, чем за 2 дня до этого.
В разрезе регионов эпидситуация выглядит следующим образом:
- в Нур-Султане – 521 случай,
- в Алматы – 295,
- в Шымкенте – 32,
- в Акмолинской области – 106,
- в Актюбинской области – 66,
- в Алматинской области – 19,
- в Жетысуской области - 31,
- в Атырауской области – 39,
- в ВКО – 33,
- в Абайской области - 44,
- в Жамбылской области – 53,
- в ЗКО – 67,
- в Карагандинской области – 339,
- в Улытауской области - 32,
- в Костанайской области – 97,
- в Кызылординской области – 36,
- в Мангистауской области – 34,
- в Павлодарской области – 95,
- в СКО – 33,
- в Туркестанской области – 16.
За все время пандемии в стране выявили 1 366 832 случая заражения КВИ.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1982080-menee-2-tys-sluchaev-zarazheniya-kvi-vyyavili-v-kazahstane-za-sutki/