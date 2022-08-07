Менее 2 тыс. случаев заражения КВИ выявили в Казахстане за сутки

Иллюстративное фото: Wang Dongming/China News Service via Getty Images

За минувшие сутки, 6 августа, в Казахстан зарегистрировали 1988 случаев заражения коронавирусом. Новые данные опубликовал официальный Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

Отметим, это на 209 случаев меньше, чем сутками ранее, и на 591 случай меньше, чем за 2 дня до этого.

В разрезе регионов эпидситуация выглядит следующим образом:

в Нур-Султане – 521 случай ,

, в Алматы – 295 ,

, в Шымкенте – 32,

в Акмолинской области – 106,

в Актюбинской области – 66,

в Алматинской области – 19,

в Жетысуской области - 31,

в Атырауской области – 39,

в ВКО – 33,

в Абайской области - 44,

в Жамбылской области – 53,

в ЗКО – 67,

в Карагандинской области – 339 ,

, в Улытауской области - 32,

в Костанайской области – 97,

в Кызылординской области – 36,

в Мангистауской области – 34,

в Павлодарской области – 95,

в СКО – 33,

в Туркестанской области – 16.

За все время пандемии в стране выявили 1 366 832 случая заражения КВИ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1982080-menee-2-tys-sluchaev-zarazheniya-kvi-vyyavili-v-kazahstane-za-sutki/