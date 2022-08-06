Суточный прирост больных COVID-19 в Казахстане снизился

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

В Казахстане за сутки выявлено 2197 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, об этом сообщается в официальном Telegram-канале МВК по нераспространению COVID-19.

Отметим, что этот показатель на 382 меньше, чем было зафиксировано сутками ранее.

Согласно данным Минздрава, наибольшее количество зарегистрированных случаев за минувшие 24 часа по-прежнему приходятся на Нур-Султан и Алматы.

Эпидситуация в разрезе регионов за прошедшие сутки выглядит следующим образом:

в городе Нур-Султан – 579,

в городе Алматы – 337,

в городе Шымкент – 29,

в Акмолинской области – 103,

в Актюбинской области – 74,

в Алматинской области – 30,

в Жетысуской области - 74,

в Атырауской области – 43,

в ВКО – 33,

в Абайской области - 30,

в Жамбылской области – 60,

в ЗКО – 90,

в Карагандинской области – 341,

в Улытауской области - 25,

в Костанайской области – 88,

в Кызылординской области – 57,

в Мангистауской области – 39,

в Павлодарской области – 89,

в СКО – 47,

в Туркестанской области – 29.

Всего в стране выявлено 1 364 844 заболевших.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1982027-sutochnyy-prirost-bolnyh-covid-19-v-kazahstane-snizilsya/