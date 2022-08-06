Здоровье
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Суточный прирост больных COVID-19 в Казахстане снизился

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Люди на улице
Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

В Казахстане за сутки выявлено 2197 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, об этом сообщается в официальном Telegram-канале МВК по нераспространению COVID-19.

Отметим, что этот показатель на 382 меньше, чем было зафиксировано сутками ранее.

Согласно данным Минздрава, наибольшее количество зарегистрированных случаев за минувшие 24 часа по-прежнему приходятся на Нур-Султан и Алматы.

Эпидситуация в разрезе регионов за прошедшие сутки выглядит следующим образом:

  • в городе Нур-Султан – 579,
  • в городе Алматы – 337,
  • в городе Шымкент – 29,
  • в Акмолинской области – 103,
  • в Актюбинской области – 74,
  • в Алматинской области – 30,
  • в Жетысуской области - 74,
  • в Атырауской области – 43,
  • в ВКО – 33,
  • в Абайской области - 30,
  • в Жамбылской области – 60,
  • в ЗКО – 90,
  • в Карагандинской области – 341,
  • в Улытауской области - 25,
  • в Костанайской области – 88,
  • в Кызылординской области – 57,
  • в Мангистауской области – 39,
  •  в Павлодарской области – 89,
  • в СКО – 47,
  • в Туркестанской области – 29.

Всего в стране выявлено 1 364 844 заболевших.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1982027-sutochnyy-prirost-bolnyh-covid-19-v-kazahstane-snizilsya/

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