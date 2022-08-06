Суточный прирост больных COVID-19 в Казахстане снизился
Опубликовано:
В Казахстане за сутки выявлено 2197 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, об этом сообщается в официальном Telegram-канале МВК по нераспространению COVID-19.
Отметим, что этот показатель на 382 меньше, чем было зафиксировано сутками ранее.
Согласно данным Минздрава, наибольшее количество зарегистрированных случаев за минувшие 24 часа по-прежнему приходятся на Нур-Султан и Алматы.
Эпидситуация в разрезе регионов за прошедшие сутки выглядит следующим образом:
- в городе Нур-Султан – 579,
- в городе Алматы – 337,
- в городе Шымкент – 29,
- в Акмолинской области – 103,
- в Актюбинской области – 74,
- в Алматинской области – 30,
- в Жетысуской области - 74,
- в Атырауской области – 43,
- в ВКО – 33,
- в Абайской области - 30,
- в Жамбылской области – 60,
- в ЗКО – 90,
- в Карагандинской области – 341,
- в Улытауской области - 25,
- в Костанайской области – 88,
- в Кызылординской области – 57,
- в Мангистауской области – 39,
- в Павлодарской области – 89,
- в СКО – 47,
- в Туркестанской области – 29.
Всего в стране выявлено 1 364 844 заболевших.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1982027-sutochnyy-prirost-bolnyh-covid-19-v-kazahstane-snizilsya/