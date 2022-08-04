"Три ребенка в реанимации": Гиният высказалась о возможных ограничениях в школах из-за КВИ

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Глава Минздрава Ажар Гиният на брифинге в СЦК рассказала об уровне заболеваемости КВИ среди детей и возможности начала учебного года в дистанционной форме, передает корреспондент NUR.KZ.

Гиният сообщила, что с начала года КВИ перенесли более 6 тыс. детей, и на сегодня ею болеют 423 ребенка.

Причем в 21% из них переносят заболевание в легкой форме, 77% – в состоянии средней степени тяжести, и 0,7% – в тяжелой форме, то есть на сегодня 3 ребенка находятся в реанимации.

"В 30-40% случаев КВИ болеют дети. У детей из-за особенностей организма не только КВИ, но и другие инфекции протекает тяжело, быстро распространяется, и у детей наблюдаются тяжелые осложнения в виде сепсиса, шока – поэтому мы уделяем большое внимание здоровью детей.

Ограничительные меры в будущем будут зависеть от уровня распространения заболеваемости КВИ среди детей, от тяжести течения, от последствий для здоровья детей. От того, какая эпидситуация будет в начале учебного года, будет зависеть, какие меры будут приниматься", – пояснила глава Минздрава.

При этом Гиният сослалась на специалистов, по мнению которых, если в сентябре будет наблюдаться такой же рост заболеваемости КВИ – тогда будет запрещаться проведение детских коллективных мероприятий.

"Как начнется учебный год, в зависимости от эпидситуации и нахождения регионов в какой зоне, будут приниматься соответствующие решения", – резюмировала министр.

Ранее Гиният рассказала, есть ли в Казахстане зараженные оспой обезьян.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1981768-tri-rebenka-v-reanimatsii-giniyat-vyskazalas-o-vozmozhnyh-ogranicheniyah-v-shkolah-iz-za-kvi/