Байден в очередной раз сдал положительный тест на коронавирус

Джо Байден. Фото: Anna Moneymaker/Getty Images

Лечащий врач американского президента Кевин О'Коннор сообщил, что очередной тест на коронавирусную инфекцию Джо Байдена показал положительный результат. Об этом говорится на сайте Белого дома.

В сообщении говорится, что утренний тест Байдена на COVID-19 дал положительный результат.

По словам врача, американский лидер чувствует себя хорошо. Байден время от времени кашляет, но реже чем вчера.

"У него нет лихорадки и он пребывает в хорошем настроении. Его температура, пульс, кровяное давление, частота дыхания и показатель кислорода в крови остаются абсолютно нормальными. Его легкие также чисты", – отмечается в заявлении О'Коннора.

Напомним, первый положительный тест на коронавирус президент США получил 21 июля. Через неделю он сообщил, что выздоровел. Однако через пару дней стало известно, что у Байдена снова положительный тест на COVID-19.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1981666-bayden-v-ocherednoy-raz-sdal-polozhitelnyy-test-na-koronavirus/