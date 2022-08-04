Добралась ли оспа обезьян до Казахстана, рассказали в Минздраве

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Глава Минздрава на брифинге в СЦК рассказала, выявлены ли случаи заражения оспой обезьян в Казахстане, а также поделилась, как именно будут лечить зараженных инфекцией пациентов, передает корреспондент NUR.KZ.

Ажар Гиният сообщила, что в стране имеется 1300 тестов для определения оспы обезьян.

"Это специфическая диагностика. При подозрении на оспу обезьян мы имеем возможность специфически именно на этот вирус обследовать и иметь результаты.

На сегодня у нас даже с подозрением на эту инфекцию случаев не зарегистрировано. Мы наблюдаем тех пациентов, у которых имеются похожие симптомы. Мы еще тесты не использовали – такой классической картины данного заболевания не зарегистрировано в нашей стране", – сказала она.

Что касается лечения, то по ее словам, оно симптоматическое – таковы рекомендации ВОЗ.

"Сегодня ученые и те страны, где распространяется данная инфекция, говорят в основном о триаде симптомов: интоксикация, лимфоузлы когда реагируют, и наблюдается характерная сыпь. Проводится симптоматическое лечение.

Сегодня некоторые страны изучают экспериментальный противовирусный препарат. Мы его тоже изучаем. Нам очень важно, чтобы он прошел клинические испытания. При успешном клиническом испытании мы тоже будем рекомендовать (этот препарат – прим. ред.) и включать в протокол лечения оспы обезьян", – резюмировала глава Минздраа.

Позже она сообщила, что данная инфекция зарегистрирована на сегодня в 89 странах мира. Всего зарегистрировано более 25 тыс. случаев заражения. Болезнь протекает во многих случаях в легких формах.

В связи с этим, как указала Гиният, речи на сегодня о специальной кампании по вакцинации населения от данной инфекции нет.

Ранее вице-министр здравоохранения и главный санврач РК Айжан Есмагамбетова, высказываясь об оспе обезьян, заявила, что Казахстан относится к стране с более низким риском распространения этой инфекции, чем ряд других государств.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/1981757-dobralas-li-ospa-obezyan-do-kazahstana-rasskazali-v-minzdrave/