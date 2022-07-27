Есть ли в Казахстане зараженные "кентавром", раскрыли в Минздраве

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Главный санитарный врач Казахстана на брифинге в СЦК сообщила, что планируется провести исследование на предмет циркуляции в Казахстане нового подварианта омикрон-штамма коронавируса "кентавр", передает корреспондент NUR.KZ.

Айжан Есмагамбетова сообщила, что субвариант штамма "омикрон" под названием "кентавр" сейчас находится под наблюдением ВОЗ.

К этому часу, по ее словам, данный подвариант штамма коронавируса распространен в 15 странах мира и составляет 0,05% от всех исследованных образцов.

"Пока нет доказательств того, в какой степени эти мутации влияют на распространенность и тяжесть заболевания по сравнению с другими вариантами. Исследования продолжаются", – сообщила спикер.

Позже она прокомментировала вопрос о том, выявлен ли данный подвид омикрон-штамма в Казахстане.

"Секвенирование (определение штамма вируса во взятой пробе – прим. ред.) проводится на постоянной основе: каждые 1,5 месяца мы проводим срез, чтобы понимать, какие виды штаммов или субвариантов КВИ на нашей территории распространяются.

Последнее секвенирование было завершено в июле. Тогда было установлено, что на нашей территории циркулируют ранние варианты штамма "омикрон". На момент результатов, которые мы получили в июле, подвариант штамма "кентавр" выявлен не был", – добавила Айжан Есмагамбетова.

При этом она подчеркнула, что на сегодня Минздрав перешел к следующему срезу, и с регионов собираются положительные пробы на коронавирус.

Это делается для того, чтобы понять, изменился ли удельный вес циркулирующих в стране штаммов КВИ и появился ли новый штамм, в том числе подвид омикрон-штамма "кентавр".

"Секвенирование, как правило, занимает от 3 до 4 недель, это будет зависеть от скорости сбора со всех регионов результатов ПЦР+", – резюмировала главный санврач страны.

Ранее Есмагамбетова объяснила, почему Минздрав больше не публикует статистические сводки по умершим от КВИ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1980480-est-li-v-kazahstane-zarazhennye-kentavrom-raskryli-v-minzdrave/