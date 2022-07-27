Куда делась вакцина "Спутник-V", ответили в Минздраве Казахстана

Вакцинация. Фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Главный санитарный врач Казахстана на брифинге в СЦК рассказала, какие вакцины против коронавируса доступны на сегодняшний день казахстанцам, передает корреспондент NUR.KZ.

Айжан Есмагамбетова сообщила, что на сегодня в Казахстане есть около 1,5 млн доз вакцин против КВИ, из них: около 180 тыс. – QazVac, чуть больше 1,2 млн – вакцины от Sinopharm, и около 55 тыс. – вакцины от Pfizer.

"На сегодня для вакцинации и ревакцинации населения используется вакцина QazVac и Sinopharm, Pfizer – остатки используются для получения второй дозы вакцины теми, кто получил первую дозу, и для тех категорий, для которых вакцина в принципе предназначалась изначально: подростки, беременные и кормящие женщины", – добавила она.

При этом спикер отметила, что планируется дополнительный закуп вакцины от компании Pfizer в объеме 300 тыс. доз, а также вакцины QazVac в объеме 500 тыс. доз.

"Мы уже начали заранее работу по выделению средств из резерва правительства на закуп вакцин Pfizer и QazVac до конца года. Мы думаем, что QazVac получим где-то к сентябрю. До этого времени, того объема, который у нас есть, вполне достаточно", – заверила главный санврач Казахстана.

Прокомментировала она и вопрос о том, куда делся препарат "Спутник-V".

"Pfizer будет закупаться только для подростков, беременных и кормящих женщин. Для основной категории (граждан – прим. ред.) будет использоваться QazVac и Sinopharm, в будущем это может быть только QazVac, потому что, в принципе, сегодня мощность нашего завода позволяет покрыть всю потребность.

Что касается вакцины "Спутник-V" – так скажем, на сегодня того объема вакцин, который у нас есть, и наших возможностей по производству вакцины, достаточно, чтобы закрыть потребность Казахстана. Поэтому, в принципе, в "Спутнике-V" необходимости у нас и не было", – резюмировала Есмагамбетова.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1980476-kuda-delas-vaktsina-sputnik-v-otvetili-v-minzdrave-kazahstana/