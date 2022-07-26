Минздрав перечислил ограничения для "красной" зоны по КВИ. Их обсудили с бизнесом

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Казахстанские бизнесмены и представители Минздрава обсудили пакет карантинных ограничений, который может быть введен при переходе регионов в "красную" зону по КВИ. Протокол их встречи приводится на официальном сайте НПП "Атамекен".

В обсуждении приняли участие более 150 представителей предпринимательских ассоциаций, а также представители Минздрава и нацпалаты.

Минздрав, в числе прочих мер, предложил вновь внедрить в "красной" зоне следующие ограничения:

программу Ashyq;

ограничение для массовых мероприятий до 50%;

перевод сотрудников на удаленный формат работы;

социальную дистанцию;

масочный режим;

экспресс-тестирование на КВИ сотрудников, работающих вахтовым методом.

Предприниматели в ответ заявили, что введение жестких ограничений нанесет серьезный удар бизнесу, который только начинает восстанавливаться после предыдущего карантина.

"Хотелось бы, чтобы были прописаны разграничения ответственности между предпринимателем и физическим лицом. Соблюдение социальной дистанции, масочный режим.

Мы уже все знаем: какие были случаи, когда бизнес вынужден был закрываться из-за несоизмеримых штрафов при несоблюдении посетителями масочного режима. Поэтому давайте пропишем эту наработку разграничения ответственности.

Предприниматель не может нести ответственность за все население", – отметила президент Ассоциации розничной торговли и общественного питания Марина Бошель.

Представители бизнеса также задали вопрос о финансовой поддержке со стороны государства в случае введения жестких карантинных мер или локдауна.

"Если будут вводиться ограничения, надо будет решать проблемы с оплатой налогов, потому что как только начнутся ограничения, у бизнеса опять начнутся бешеные расходы. Даже маски – это большая расходная часть.

Тогда нужно опять рассмотреть возможность введения моратория на налоги и на проверки. Ни для кого не секрет, что за эти три года, что была пандемия, бизнес просто кошмарили", – дополнила Марина Бошель.

Ее коллега по ассоциации Ольга Егорова заявила, что введение Ashyq и масочного режима предусматривает необходимость нанять новых работников для охраны и проверки соблюдения карантинных мер посетителями.

"У нас на самом деле остро стоит вопрос между здоровьем граждан и реабилитацией бизнеса. Да, COVID-19 есть. Но это не значит, что санитарные врачи должны управлять экономикой страны.

Простой любого предприятия общепита – это от 500 до 700 тыс. тенге в сутки. Если это двое суток и больше, то сумма выше.

Если сейчас государство закроет на локдаун или какие-то ограничения по бизнесу будут, от общественного питания, от 60 тысяч объектов, останется максимум половина, то есть 30 тысяч объектов общественного питания по всей стране", – подчеркнула советник председателя Ассоциации общественного питания Вероника Нурпеисова.

По мнению предпринимателей, жесткие карантинные меры ставят под угрозу и другие отрасли.

"Мы до сих пор не можем подняться с колен. Мы не могли обновить технику, не зарабатывали деньги, и сейчас мы потеряли огромное количество водителей, специалистов всякого уровня.

То есть это просто уничтожение бизнеса, целой отрасли", – высказался гендиректор Ассоциации перевозчиков пассажирским транспортом, автовокзалов и автостанций Костанайской области Леонид Кушнеров.

"COVID пришел навсегда и надолго, он всегда будет рядом с нами, надо быть готовыми к этому. Все, что является подготовкой к нему – это соблюдение социальной дистанции, масочный режим, правильное поведение на улице. Остальные ограничения – абсолютно неправомерные.

Мы только-только стали вставать на ноги. Никаких ограничительных мер в отношении бизнеса вводиться не должно. Только санитарного плана. Заново жестких ограничений бизнес просто не выдержит", – согласилась с коллегами представитель туристской отрасли Инна Рей.

В ходе обсуждения также обсуждался вопрос правомерности введения Ashyq, не имеющего сертификата информбезопасности и не введенного в промышленную эксплуатацию.

По этому вопросу опасения предпринимателей развеяла заместитель председателя Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Сауле Ахметова.

"Ashyq будет внедрен в случае загруженности коечного фонда более 50%. Если система здравоохранения не будет справляться, если у нас повторится 2020 года, тогда будет внедрен Ashyq.

В настоящее время Ashyq проходит аттестацию на информбезопасность. Программа вскоре будет введена в промышленную эксплуатацию. В течение всего года она проходила опытную эксплуатацию. После опытной эксплуатации она вводится в промышленную", – объяснила спикер.

Представитель Минздрава также указала, что предлагаемые сегодня меры основаны на новой матрице с учетом нагрузки на систему здравоохранения. В "желтой" зоне меры носят рекомендательный характер. А в "красной" зоне предлагается мягкий вариант по сравнению с прошлым годом.

"Я понимаю обеспокоенность бизнеса и гражданского сообщества в целом по этим ограничительным мерам. Для снятия этой обеспокоенности, и в целом для того, чтобы принять консолидированное решение, я попросил бы Министерство здравоохранения предоставить полноценную картину эффективности ограничительных мер за 2020-2021 годы. Провести оценку и анализ и разместить в открытом пространстве, чтобы народ увидел, насколько были эффективны были потраченные выделенные средства, вакцинация, все профилактические меры, анализ эффективности ПЦР-тестирования, масочного режима, использования лекарственных средств и медицинских изделий.

Все эти данные по оценке и анализу предоставить бизнесу, сообществу, проанализировать, а потом на основе этого анализа и оценки обсудить это совместно с бизнесом и принять консолидированное мнение", – предложил председатель правления Союза отечественных производителей медицинских изделий, медицинской продукции "Мединдустрия Казахстана" Серикбол Мусинов.

По итогам совещания все предложения, возражения и опасения бизнеса будут направлены в Минздрав для учета при разработке карантинных мер для "красной" зоны.

Напомним, что ранее ковидные ограничения в Казахстане пересмотрели из-за введения нового принципа деления регионов на зоны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1980185-minzdrav-perechislil-ogranicheniya-dlya-krasnoy-zony-po-kvi-ih-obsudili-s-biznesom/