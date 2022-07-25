Суточный прирост заболевших КВИ уменьшился почти на 600 человек
Опубликовано:
По данным за прошедшее воскресенье, 24 июля, в Казахстане было зарегистрировано 2054 пациента с положительным результатом ПЦР-теста на КВИ. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале МВК по нераспространению коронавируса.
Больше всего заболевших COVID-19 за сутки было выявлено в столице. Тем не менее, в Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской областях было зарегистрировано менее 10 случаев заражения КВИ.
В Улытауской области не выявили ни одного инфицированного казахстанца.
В целом, эпидемиологическая ситуация за прошедший день по Казахстану выглядит так:
- в Нур-Султане – 806;
- в Алматы – 532;
- в Шымкенте – 46;
- в Акмолинской области – 68;
- в Актюбинской области – 8;
- в Алматинской области – 83;
- в Жетысуской области – 84;
- в Атырауской области – 61;
- в Восточно-Казахстанской области – 6;
- в Абайской области – 26;
- в Жамбылской области – 76;
- в Западно-Казахстанской области – 20;
- в Карагандинской области – 130;
- в Улытауской области – 0;
- в Костанайской области – 11;
- в Кызылординской области – 36;
- в Мангистауской области – 14;
- в Павлодарской области – 28;
- в Северо-Казахстанской области – 8;
- в Туркестанской области – 11.
Также за 24 июля в Казахстане 1083 человека выздоровели от коронавирусной инфекции.
Напомним, что по данным за 23 июля в стране было зарегистрировано 2649 случаев инфицирования COVID-19.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1979984-chut-bolshe-2-tys-zarazhennyh-kvi-vyyavili-v-kazahstane-za-proshedshie-sutki/