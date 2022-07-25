Суточный прирост заболевших КВИ уменьшился почти на 600 человек

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По данным за прошедшее воскресенье, 24 июля, в Казахстане было зарегистрировано 2054 пациента с положительным результатом ПЦР-теста на КВИ. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале МВК по нераспространению коронавируса.

Больше всего заболевших COVID-19 за сутки было выявлено в столице. Тем не менее, в Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской областях было зарегистрировано менее 10 случаев заражения КВИ.

В Улытауской области не выявили ни одного инфицированного казахстанца.

В целом, эпидемиологическая ситуация за прошедший день по Казахстану выглядит так:

в Нур-Султане – 806;

в Алматы – 532 ;

; в Шымкенте – 46;

в Акмолинской области – 68;

в Актюбинской области – 8;

в Алматинской области – 83;

в Жетысуской области – 84;

в Атырауской области – 61;

в Восточно-Казахстанской области – 6;

в Абайской области – 26;

в Жамбылской области – 76;

в Западно-Казахстанской области – 20;

в Карагандинской области – 130 ;

; в Улытауской области – 0;

в Костанайской области – 11;

в Кызылординской области – 36;

в Мангистауской области – 14;

в Павлодарской области – 28;

в Северо-Казахстанской области – 8;

в Туркестанской области – 11.

Также за 24 июля в Казахстане 1083 человека выздоровели от коронавирусной инфекции.

Напомним, что по данным за 23 июля в стране было зарегистрировано 2649 случаев инфицирования COVID-19.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1979984-chut-bolshe-2-tys-zarazhennyh-kvi-vyyavili-v-kazahstane-za-proshedshie-sutki/