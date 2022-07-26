В Нур-Султане за сутки выявили почти на 500 больных КВИ больше, чем в Алматы

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За 25 июля в Казахстане зарегистрировали 1859 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале МВК по нераспространению COVID-19.

Отметим, что в последние дни суточная заболеваемость КВИ в стране падает. Так, за 24 июля сообщалось о 2054 случаях коронавируса, в то время как за 23 июля в Казахстане выявили 2649 заразившихся COVID-19.

Больше всего новых случаев за 24 часа выявили в Нур-Султане, относительно высокая заболеваемость наблюдается в Алматы и Карагандинской области.

Ситуация с распространением КВИ по регионам республики выглядит так:

в Нур-Султане – 835;

в Алматы – 363;

в Шымкенте – 17;

в Акмолинской области – 66;

в Актюбинской области – 11;

в Алматинской области – 45;

в Жетысуской области – 60;

в Атырауской области – 64;

в ВКО – 12;

в Абайской области – 8;

в Жамбылской области – 61;

в ЗКО – 21;

в Карагандинской области – 170;

в Улытауской области – 27;

в Костанайской области – 1;

в Кызылординской области – 42;

в Мангистауской области – 18;

в Павлодарской области – 29;

в СКО – 3;

в Туркестанской области – 6.

Всего за период эпидемии в стране подтверждено 1 335 406 случаев COVID-19.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1980153-bolee-18-tys-novyh-sluchaev-kvi-vyyavili-v-kazahstane-za-sutki/