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В Нур-Султане за сутки выявили почти на 500 больных КВИ больше, чем в Алматы

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Иллюстративное фото: Costfoto/Future Publishing/Getty Images

За 25 июля в Казахстане зарегистрировали 1859 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале МВК по нераспространению COVID-19.

Отметим, что в последние дни суточная заболеваемость КВИ в стране падает. Так, за 24 июля сообщалось о 2054 случаях коронавируса, в то время как за 23 июля в Казахстане выявили 2649 заразившихся COVID-19.

Больше всего новых случаев за 24 часа выявили в Нур-Султане, относительно высокая заболеваемость наблюдается в Алматы и Карагандинской области.

Ситуация с распространением КВИ по регионам республики выглядит так:

  • в Нур-Султане – 835;
  • в Алматы – 363;
  • в Шымкенте – 17;
  • в Акмолинской области – 66;
  • в Актюбинской области – 11;
  • в Алматинской области – 45;
  • в Жетысуской области – 60;
  • в Атырауской области – 64;
  • в ВКО – 12;
  • в Абайской области – 8;
  • в Жамбылской области – 61;
  • в ЗКО – 21;
  • в Карагандинской области – 170;
  • в Улытауской области – 27;
  • в Костанайской области – 1;
  • в Кызылординской области – 42;
  • в Мангистауской области – 18;
  • в Павлодарской области – 29;
  • в СКО – 3;
  • в Туркестанской области – 6.

Всего за период эпидемии в стране подтверждено 1 335 406 случаев COVID-19.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1980153-bolee-18-tys-novyh-sluchaev-kvi-vyyavili-v-kazahstane-za-sutki/

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