В Нур-Султане за сутки выявили почти на 500 больных КВИ больше, чем в Алматы
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За 25 июля в Казахстане зарегистрировали 1859 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале МВК по нераспространению COVID-19.
Отметим, что в последние дни суточная заболеваемость КВИ в стране падает. Так, за 24 июля сообщалось о 2054 случаях коронавируса, в то время как за 23 июля в Казахстане выявили 2649 заразившихся COVID-19.
Больше всего новых случаев за 24 часа выявили в Нур-Султане, относительно высокая заболеваемость наблюдается в Алматы и Карагандинской области.
Ситуация с распространением КВИ по регионам республики выглядит так:
- в Нур-Султане – 835;
- в Алматы – 363;
- в Шымкенте – 17;
- в Акмолинской области – 66;
- в Актюбинской области – 11;
- в Алматинской области – 45;
- в Жетысуской области – 60;
- в Атырауской области – 64;
- в ВКО – 12;
- в Абайской области – 8;
- в Жамбылской области – 61;
- в ЗКО – 21;
- в Карагандинской области – 170;
- в Улытауской области – 27;
- в Костанайской области – 1;
- в Кызылординской области – 42;
- в Мангистауской области – 18;
- в Павлодарской области – 29;
- в СКО – 3;
- в Туркестанской области – 6.
Всего за период эпидемии в стране подтверждено 1 335 406 случаев COVID-19.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1980153-bolee-18-tys-novyh-sluchaev-kvi-vyyavili-v-kazahstane-za-sutki/