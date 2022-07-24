COVID-19 в Казахстане: за сутки выявили 2649 заболевших

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

В Казахстане тест на коронавирус с положительным результатом за последние сутки сдали 2649 человек. Об этом сообщает МВК по нераспространению COVID-19 в своем официальном Telegram-канале.

Сутками ранее эта цифра составляла 2654.

Больше всего заболевших за последние сутки выявлено в Нур-Султане и Алматы.

В разрезе регионов ситуация выглядит следующим образом:

в городе Нур-Султан – 808,

в городе Алматы – 810,

в городе Шымкент – 102,

в Акмолинской области – 73,

в Актюбинской области – 26,

в Алматинской области – 81,

Жетысуской области - 64,

в Атырауской области – 56,

в ВКО – 3,

в Абайской области - 34,

в Жамбылской области – 85,

в ЗКО – 45,

в Карагандинской области – 212,

в Улытауской области - 44,

в Костанайской области – 41,

в Кызылординской области – 60,

в Мангистауской области – 30,

в Павлодарской области – 31,

в СКО – 25,

в Туркестанской области – 19.

Всего с начала пандемии в стране подтверждено 1 331 493 случая заболевания.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1979915-covid-19-v-kazahstane-za-sutki-vyyavili-2649-zabolevshih/