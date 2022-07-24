COVID-19 в Казахстане: за сутки выявили 2649 заболевших
Опубликовано:
В Казахстане тест на коронавирус с положительным результатом за последние сутки сдали 2649 человек. Об этом сообщает МВК по нераспространению COVID-19 в своем официальном Telegram-канале.
Сутками ранее эта цифра составляла 2654.
Больше всего заболевших за последние сутки выявлено в Нур-Султане и Алматы.
В разрезе регионов ситуация выглядит следующим образом:
в городе Нур-Султан – 808,
в городе Алматы – 810,
в городе Шымкент – 102,
в Акмолинской области – 73,
в Актюбинской области – 26,
в Алматинской области – 81,
Жетысуской области - 64,
в Атырауской области – 56,
в ВКО – 3,
в Абайской области - 34,
в Жамбылской области – 85,
в ЗКО – 45,
в Карагандинской области – 212,
в Улытауской области - 44,
в Костанайской области – 41,
в Кызылординской области – 60,
в Мангистауской области – 30,
в Павлодарской области – 31,
в СКО – 25,
в Туркестанской области – 19.
Всего с начала пандемии в стране подтверждено 1 331 493 случая заболевания.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1979915-covid-19-v-kazahstane-za-sutki-vyyavili-2649-zabolevshih/