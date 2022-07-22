Какие вакцины против COVID-19 доступны сейчас в Казахстане

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Директор департамента лекарственной политики Минздрава Бауыржан Джусипов на брифинге в СЦК рассказал, какие вакцины сейчас доступны для вакцинации против коронавируса в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Бауыржан Джусипов сообщил, что в стране продолжается вакцинация и ревакцинация населения против COVID-19.

"В настоящее время в Казахстане для вакцинации населения доступны три вида вакцин – QazVac, Sinopharm и Pfizer. Для повторной вакцинации и ревакцинации – QazVac и Sinopharm.

В прививочных пунктах в остатке имеется 1 млн 600 тыс. доз вакцины. На сегодня вакцинацией против коронавирусной инфекции охвачено более 80% подлежащего взрослого населения, или более 56% от всего населения страны", - добавил он.

В сутки, по его данным, прививаются более 10 тыс. человек.

"С конца мая мы ввели повторную ревакцинацию. Повторной ревакцинацией на сегодняшний день охвачено 55% подлежащего населения", - отметил спикер.

Главный эксперт Управления контроля за вакциноуправляемыми инфекциями МЗ РК Айдана Ергасен добавила, что на сегодня во всех медицинских организациях имеется вторая доза вакцины Comirnaty.

Всего по стране, по ее словам, более 75 тыс. доз данного препарата.

"Минздравом ежедневно проводится мониторинг остатков вакцин и по данным мониторинга данная вакцина имеется во всех регионах. На сегодня планируется закуп вакцины Pfizer, препарат "Спутник V" пока не планируется", - указала спикер.

Ее слова дополнил Бауыржан Джусипов.

"Мы на сегодня ведем активные переговоры по приобретению дополнительного объема вакцины Pfizer, где-то 300 тыс. доз, но она будет приобретена для целевых групп населения, которым изначально данная вакцина приобреталась.

Мы знаем, что у нас есть отечественная вакцина. И дополнительный объем отечественной вакцины при необходимости покупаем. В столице будет доступна и вакцина QazVac, но по срокам точно обозначить не могу", - резюмировал спикер.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1979803-kakie-vaktsiny-protiv-covid-19-dostupny-seychas-v-kazahstane/