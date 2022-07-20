Названы ограничения на случай перехода Нур-Султана в "желтую" зону по КВИ

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

На брифинге акимата Нур-Султана главный санврач рассказала, какие меры будут введены в столице, если она перейдет в "желтую" зону по коронавирусу, к которой город приближается, передает корреспондент NUR.KZ.

Как сообщила санврач столицы Сархат Бейсенова, при переходе в "желтую" зону в Нур-Султане будет введен масочный режим.

"Рекомендуется ношение масок во всех учреждениях – в ТРЦ, кинотеатрах, на массовых мероприятиях, концертах, в общественном транспорте", – заявила спикер.

Также близкие контактные заболевших коронавирусом будут переводиться на дистанционный формат работы. На дистанционку уйдут и казахстанцы, у которых есть противопоказания к вакцинации против коронавируса.

Собрания более 10 человек будут переведены в режим онлайн.

Еще в субботу, 16 июля, сообщалось, что Нур-Султан приблизился к "желтой" зоне по КВИ.

Напомним, что ограничения для "желтых" и "красных" зон изменили в Казахстане – утвержденные правила вчера были опубликованы МВК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1979332-kakie-ogranicheniya-vvedut-v-nur-sultane-pri-perehode-v-zheltuyu-zonu/