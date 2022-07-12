CNN: США планируют разрешить вторую ревакцинацию от COVID-19 для всех взрослых

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Министерство здравоохранения США работает над планом, который позволит получить вторую ревакцинацию против COVID-19 всем взрослым, передает CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома.

Как сообщил источник изданию, в Управлении по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США уделяют данному вопросу первоочередное внимание.

Повторная ревакцинация в США разрешена взрослым от 50 лет и старше, а также людям с ослабленным иммунитетом. Но теперь в Минздраве Штатов говорят, что иммунитет молодых людей может ослабевать по мере увеличения случаев заболевания COVID-19 с доминированием подварианта омикрон-штамма BA.5. И тогда они могут повторно заразиться новыми подвидами "омикрона". Поэтому Минздрав США стремится как можно быстрее разрешить применение второй бустерной вакцины ко всем взрослым страны.

Тем временем в Казахстане также продолжает расти число заражений коронавирусом. За 11 июля в Казахстане зарегистрировано 482 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1978006-cnn-ssha-planiruyut-razreshit-vtoruyu-revaktsinatsiyu-ot-covid-19-dlya-vseh-vzroslyh/