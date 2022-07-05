Салюта ко Дню столицы в Нур-Султане не будет, заявили в акимате

Иллюстративное фото: Деонисий Мить

В этом году салюта ко Дню столицы в Нур-Султане не будет, сообщается на официальном сайте столичного акимата. Администрация города анонсировала ряд других мероприятий, посвященных празднику.

К 24-летию города проводятся десятки разноплановых мероприятий – от концертов до спортивных фестивалей, отметили в акимате.

В День столицы в городе также состоится открытие ряда социальных объектов (вручение очередникам ключей от квартир), завода, скверов, общественных пространств, более 80 дворовых территорий.

Кроме того, в честь праздника ряд подведомственных организаций города организуют концерты, спортивные турниры и выставки:

С 1 по 6 июля в этно-мемориальном комплексе "Атамекен" работает арт-выставка на тему "Пейзажи столицы".

Дирекция объединенных музеев в честь праздника организует сразу несколько экспозиций: с 1 по 8 июля – выставку "Ел тірегі – Елорда", с 1 по 5 июля – фотовыставку "Киелі менің Елордам".

Днем 5 июля здесь пройдет день открытых дверей "Әлем картасындағы жаңа елорда".

С 4 по 6 июля в Центральном парке проводят фестиваль городской культуры "Mereke Street".

5 июля в 19:00 в концертном зале филармонии организуют вечер юмора "Әзіл әлемі". В это же время театр оперы и балета "Астана Опера" представит балеты серебряного века "Шопениана" и "Шехрезада".

5 и 6 июля на спортивном пространстве "Колизей" у монумента "Отан Ана" будет организован турнир по стритболу "Nur Sultan Cup".

С 5 по 9 июля театр "Астана Балет" приглашает посетить премьеру балета "Орфей и Эвридика".

В День столицы, 6 июля, в 11:00 в Триатлон парке начнется спортивное состязание "Elorda Tolqyny". В это же время на ипподроме "Казанат" наездники будут соревноваться по видам байги за "Кубок столицы".

Вечером, в 21:00 на сцене Амфитеатра выступит Улыкпан Жолдасов с программой "Ақ қанат – ақ құсым".

С 18:00 до 22:00 на парковке стадиона "Астана-Арена" пройдет традиционный Open air "Халықпен бірге". Вечером того же дня в ЦКЗ "Казахстан" будет организован концерт "Далам менің", посвященный творчеству ансамбля "Дос-Мукасан".

8 июля в Амфитеатре состоится концертное представление "Люблю тебя, моя столица".

Проведение 12-часового Open air "You Fest" у ледового дворца "Барыс Арена" перенесли на 20 июля, предупредили астанчан в ведомстве.

"Отметим, что мероприятия ко Дню столицы начались еще в июне. Так, в городе уже провели концерт "Өмір дастан", посвященный 70-летию Ермурата Усенова, Международный турнир по боксу среди мужчин и женщин "Елорда кубогы", выставки, а также празднования Национального дня домбры", – добавили в акимате.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1977014-salyuta-ko-dnyu-stolitsy-v-nur-sultane-ne-budet-zayavili-v-akimate/