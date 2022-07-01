Ухудшение ситуации с КВИ в Казахстане: приняты ограничения для регионов из "желтой" зоны

Ералы Тугжанов на заседании МВК. Фото: primeminister.kz

Сегодня, 1 июля, состоялось заседание МВК по недопущению распространения КВИ в Казахстане, в ходе которого были согласованы меры на случай перехода какого-либо региона страны в "желтую" зону. Об этом сообщается на официальный сайт премьер-министра.

В работе комиссии приняли участие представители госорганов, руководители регионов и представители НПП "Атамекен".

В своем выступлении министр здравоохранения Ажар Гиният отметила, что в стране с середины июня отмечается рост заболеваемости COVID-19.

Так, по сравнению с прошлой неделей заболеваемость выросла в 2,9 раза. Глава Минздрава также проинформировала, что до 80% заболевших приходится на невакцинированных или получивших прививку более 6 месяцев назад.

Учитывая рост заболеваемости COVID-19 в стране, в МВК решили принять следующие меры в случае перехода региона в "желтую" зону эпидемиологического риска:

перевод близких контактных лиц с больным на дистанционную форму работы;

перевод сотрудников с абсолютными противопоказаниями к вакцинации против COVID-19 и беременных на дистанционную форму работы;

обязательное ношение масок в закрытых учреждениях и в общественном транспорте;

рекомендован перевод совещаний с участием более 10 человек в онлайн-формат.

Также, независимо от зоны эпидемиологического риска, рекомендовано ношение масок в авиа и железнодорожном транспорте, при международных автобусных перевозках.

В завершение заседания Ералы Тугжанов поручил руководителям регионов усилить прививочную кампанию против коронавирусной инфекции, взять на особый контроль обеспечение необходимыми кадрами, лекарствами и коечными мощностями на случай увеличения количества заболевших.

Кроме того, по словам вице-премьера, следует усилить проведение качественной разъяснительной работы среди населения.

Заседание. Фото: primeminister.kz

Напомним, что за минувшие сутки в Казахстане выявили около 200 новых случаев COVID-19.

Кроме того, накануне в кулуарах парламента Ералы Тугжанов заявлял, что в Казахстане из-за ухудшения эпидситуации могут вернуть масочный режим.

О росте заболеваемости КВИ ранее также высказывалась главный санврач Казахстана Айжан Есмагамбетова.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1976580-uhudshenie-situatsii-s-kvi-v-kazahstane-prinyaty-ogranicheniya-dlya-regionov-iz-zheltoy-zony/