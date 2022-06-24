Здоровье
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Больше 50 новых случаев заражения КВИ выявили в Казахстане за сутки

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Сотрудница проверяет пробирки
Иллюстративное фото: Mahmud Hams/AFP/Getty Images

В Казахстане несколько дней подряд наблюдается рост заболеваемости коронавирусом. Только за минувшие сутки, 23 июня, в стране выявили 54 новых случая заражения, сообщает официальный Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

Согласно последним данным, за минувшие сутки случаи заражения КВИ были выявлены в следующих регионах:

  • в Нур-Султане – 8 случаев,
  • в Алматы – 38,
  • в Шымкенте – 2,
  • в Акмолинской области – 1,
  • в Атырауской области – 1,
  • в Жамбылской области – 1,
  • в ЗКО – 1,
  • в Карагандинской области – 1,
  • в Туркестанской области – 1.

За все время пандемии в стране зарегистрировали 1 306 110 случаев заражения КВИ.

Отметим, что уже несколько дней подряд наблюдается рост числа новых зараженных. Накануне сообщалось о 42 случаях заражения КВИ, за сутки до этого - о 32 выявленных случаях, а 20 июня в стране выявили 20 случаев КВИ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1975503-bolshe-50-novyh-sluchaev-zarazheniya-kvi-vyyavili-v-kazahstane-za-sutki/

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