Больше 50 новых случаев заражения КВИ выявили в Казахстане за сутки
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В Казахстане несколько дней подряд наблюдается рост заболеваемости коронавирусом. Только за минувшие сутки, 23 июня, в стране выявили 54 новых случая заражения, сообщает официальный Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.
Согласно последним данным, за минувшие сутки случаи заражения КВИ были выявлены в следующих регионах:
- в Нур-Султане – 8 случаев,
- в Алматы – 38,
- в Шымкенте – 2,
- в Акмолинской области – 1,
- в Атырауской области – 1,
- в Жамбылской области – 1,
- в ЗКО – 1,
- в Карагандинской области – 1,
- в Туркестанской области – 1.
За все время пандемии в стране зарегистрировали 1 306 110 случаев заражения КВИ.
Отметим, что уже несколько дней подряд наблюдается рост числа новых зараженных. Накануне сообщалось о 42 случаях заражения КВИ, за сутки до этого - о 32 выявленных случаях, а 20 июня в стране выявили 20 случаев КВИ.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1975503-bolshe-50-novyh-sluchaev-zarazheniya-kvi-vyyavili-v-kazahstane-za-sutki/