Больше 50 новых случаев заражения КВИ выявили в Казахстане за сутки

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В Казахстане несколько дней подряд наблюдается рост заболеваемости коронавирусом. Только за минувшие сутки, 23 июня, в стране выявили 54 новых случая заражения, сообщает официальный Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

Согласно последним данным, за минувшие сутки случаи заражения КВИ были выявлены в следующих регионах:

в Нур-Султане – 8 случаев,

в Алматы – 38 ,

, в Шымкенте – 2,

в Акмолинской области – 1,

в Атырауской области – 1,

в Жамбылской области – 1,

в ЗКО – 1,

в Карагандинской области – 1,

в Туркестанской области – 1.

За все время пандемии в стране зарегистрировали 1 306 110 случаев заражения КВИ.

Отметим, что уже несколько дней подряд наблюдается рост числа новых зараженных. Накануне сообщалось о 42 случаях заражения КВИ, за сутки до этого - о 32 выявленных случаях, а 20 июня в стране выявили 20 случаев КВИ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1975503-bolshe-50-novyh-sluchaev-zarazheniya-kvi-vyyavili-v-kazahstane-za-sutki/