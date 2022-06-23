Число заболевших коронавирусом вновь увеличилось в Казахстане
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За 22 июня текущего года в Казахстане было зарегистрировано 42 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале МВК по нераспространению COVID-19.
Отметим, что число заболевших коронавирусом растет в Казахстане - накануне сообщалось о 32 выявленных случаях, 20 июня в стране выявили 20 случаев КВИ, а 19 июня - 12 случаев заражения.
Новые случаи заражения COVID-19 выявили в следующих регионах:
- в Нур-Султане – 16,
- в Алматы – 20,
- в Шымкенте – 2,
- в Акмолинской области – 1,
- в Актюбинской области – 1,
- в Карагандинской области – 1,
- в Костанайской области – 1.
Всего в стране подтверждено 1 306 056 случаев заражения коронавирусной инфекцией с момента начала пандемии, выздоровело 1 292 194 человека.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1975338-chislo-zabolevshih-koronavirusom-vnov-uvelichilos-v-kazahstane/