Число заболевших коронавирусом вновь увеличилось в Казахстане

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

За 22 июня текущего года в Казахстане было зарегистрировано 42 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале МВК по нераспространению COVID-19.

Отметим, что число заболевших коронавирусом растет в Казахстане - накануне сообщалось о 32 выявленных случаях, 20 июня в стране выявили 20 случаев КВИ, а 19 июня - 12 случаев заражения.

Новые случаи заражения COVID-19 выявили в следующих регионах:

в Нур-Султане – 16,

в Алматы – 20,

в Шымкенте – 2,

в Акмолинской области – 1,

в Актюбинской области – 1,

в Карагандинской области – 1,

в Костанайской области – 1.

Всего в стране подтверждено 1 306 056 случаев заражения коронавирусной инфекцией с момента начала пандемии, выздоровело 1 292 194 человека.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1975338-chislo-zabolevshih-koronavirusom-vnov-uvelichilos-v-kazahstane/