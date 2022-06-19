В трех регионах Казахстана выявили новые случаи заражения КВИ

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15 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировали в Казахстане за минувшие сутки, 18 июня. Актуальные данные опубликовал официальный Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

Согласно последним данным, за прошедшие сутки случаи заражения COVID-19 были зарегистрированы в следующих регионах:

в городе Нур-Султан – 2,

в городе Алматы – 12,

в Карагандинской области – 1.

За все время пандемии в Казахстане подтвердили 1 305 950 случаев заражения КВИ.

Ранее сообщалось, что за последние два дня в Казахстане зафиксировали небольшой прирост заболевших коронавирусной инфекцией.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1974717-v-treh-regionah-kazahstana-vyyavili-novye-sluchai-zarazheniya-kvi/