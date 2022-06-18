Зафиксирован небольшой прирост заболевших COVID-19 в Казахстане

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

В Казахстане за последние два дня фиксируется небольшой прирост заболевших коронавирусом, свежие данные опубликованы в официальном Telegram-канале МВК по нераспространению COVID-19.

Так, согласно обновленным данным, за прошедшие сутки на территории страны зарегистрировано 18 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сутками ранее эта же цифра составила 17, при этом до этого в Казахстане несколько дней подряд выявляли по 13 случаев, а в начале недели этот показатель был равен 7.

Заболевших коронавирусом за последние 24 часа выявили в четырех регионах страны:

в городе Нур-Султан – 7,

в городе Алматы – 8,

в Акмолинской области – 1,

в Павлодарской области – 2.

Всего же с начала пандемии в стране подтверждено 1 305 935 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1974663-zafiksirovan-nebolshoy-prirost-zabolevshih-covid-19-v-kazahstane/